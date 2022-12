Calciomercato: Zidane firma dopo i Mondiali, torna in un club 💣

Arrivano importantissime notizie di calciomercato che riguardano l’ex allenatore del Real Madrid che non allenerà la Francia dopo i Mondiali. Infatti, è arrivata una scelta decisiva per il suo futuro da parte della Federcalcio francese, che avrebbe avviato i contatti per rinnovare fino al 2024 con l’attuale ct Didier Deschamps. Sembrava tutto fatto con l’ex Real, ma alla fine la decisione è cambiata visto il cammino fatto dall’attuale ct anche in questo Mondiale e con tantissime assenze che non hanno cambiato i risultati.

Francia: Zidane non firma, cambia il futuro

In molti davano per scontata la firma di Zidane con la Francia per il dopo Deschamps, ma sono cambiate le carte in tavola. Perché l’attuale ct giocherà la semifinale col Marocco e potrebbe anche vincere 2 Mondiali di fila. Un risultato storico che la Federcalcio non ha intenzione di far passare così senza un premio. Per questo si parla del rinnovo fino al 2024 dell’attuale ct, ancor di più se quest’impresa potrebbe avvenire con le tante assenze. Infatti, la Francia sta giocando questi Mondiali senza tanti dei migliori giocatori infortunati come: Lucas Hernandez, Kante, Pogba, Benzema, Nkunku e tanti altri.

Ecco che allora cambia il futuro di Zidane che può tornare ad allenare una squadra di club. Sono tante le società che in questi anni hanno pensato a lui. L’ex Real Madrid non vede l’ora di tornare in panchina dopo un lungo periodo di riposo. Ha intenzione di tornare a vincere come una volta per dimostrare di essere ancora uno dei migliori al Mondo.

Zidane è pronto a firmare con un altro club dopo la scelta della Francia.

Calciomercato: Zidane nuovo allenatore, 4 club interessati

Oltre alla Juventus a voler ingaggiare Zidane come nuovo allenatore ci sono PSG, Bayern Monaco e Chelsea che monitorano la situazione. Il tecnico francese è un sogno proprio di Juve e PSG, ma anche gli altri due club potrebbero interessarsi a lui in base a come andrà questa stagione.

Il Bayern Monaco non tollera nuove delusioni in Champions. Il Chelsea, invece, è in crisi e potrebbe cambiare ancora in panchina con la nuova proprietà che è ambiziosa.

Juventus: Zidane preferisce il PSG

Visti i tanti problemi in casa Juventus Zidane potrebbe firmare con il PSG in vista della prossima estate. Galtier è a rischio e proprio l’arrivo dell’ex Real Madrid potrebbe essere di buon auspicio per provare ad arrivare a conquistare la Champions League che lo sceicco sogna.

