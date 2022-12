Serie A: stanno comprando il club italiano, c’è l’offerta 🤑 – ANSA

Arrivano importantissimi aggiornamenti di calciomercato e non solo che riguardano il club italiano che è pronto alla cessione. Uno storico club che sta affrontando una situazione surreale e ora arrivano le ultime notizie per confermare come andrà a finire. C’è la scelta da parte della società di vendere e ora è arrivata l’offerta che confermerebbe la vendita nel giro delle prossime settimane. Una strategia importante e ben delineata di una società che già ha in mano un altro top club in Europa.

Calciomercato: pronta la cessione del club

Un momento delicato per la società italiana e la tifoseria, tanto che ci sono importanti novità su come andrà a finire nelle prossime ore. Il club ha deciso di vendere e di dare una svolta per provare a superare questa situazione difficile che può in un attimo diventare davvero complicata. Il nuovo Fondo ha anche già presentato l’offerta giusta per definire l’affare e bisognerà andare a sistemare poi solo gli ultimi dettagli per completare l’operazione dal punto di vista finanziario.

Via anche ad un piano per sanare il debito di 150 milioni di euro che la Sampdoria con la cessione risolverà grazie all’arrivo dei nuovi proprietari. Per il via libera definitivo serve l’assenso della famiglia Ferrero. Ora i tifosi iniziano a sognare per la svolta col nuovo progetto.

Il Fondo Merlyn Partners è pronto ad acquistare la Sampdoria che sta vendendo.

Sampdoria Fondo Merlyn Partners: c’è l’offerta

Il Fondo Merlyn Partners ha offerto 50 milioni per l’acquisizione della Sampdoria. La notizia è confermata e lanciata dall’ANSA. Secondo quanto apprende dal noto organo di informazione, è stata presentata l’offerta per l’acquisto della Sampdoria: oltre all’aumento di capitale di circa 30 milioni di euro chiesto dal cda, saranno anche poi messi nelle casse dell club altri 20 milioni di euro per completare il passaggio.

Cessione Sampdoria: chi è il Fondo Merlyn Partners

La Sampdoria passerà nelle mani del Fondo Merlyn Partners è guidato dal manager Alessandro Barnaba e già ha in Europa un altro club di successo: stiamo parlando del Lille in Ligue 1 che più volte in questi anni ha fatto affari con club italiani.

Gli ultimi sono stati Maignan e Leao col Milan e Osimhen con il Napoli. Decisive le prossime settimane per la chiusura definitiva della cessione della Sampdoria al Fondo Merlyn Partners.

