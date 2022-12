Juventus, Conte è a Torino: svolta in 48 ore 💣

Arrivano aggiornamenti riguardo il futuro di Antonio Conte: nel giro di poche settimane potrebbe arrivare l’annuncio riguardo la sua prossima squadra. Una novità inattesa e che sta già facendo sognare i tifosi. Ecco le ultimissime notizie sulla questione che vede protagonista l’attuale tecnico del Tottenham che ha il contratto in scadenza con gli Spurs a giugno 2023. In questo momento l’allenatore si trova a Torino, svelati i motivi.

Calciomercato Juve, novità Conte: cosa sta succedendo

C’è clamore per la notizia dell’arrivo di Conte a Torino. L’immagine scattata in un noto ristorante della città piemontese ha immortalato il tecnico italiano. La foto è stata pubblicata su Instagram ed ha scatenato i tifosi che hanno scritto tantissimi messaggi verso l’ex capitano della Juventus.

Considerando il suo contratto in scadenza con il Tottenham nel 2023, c’è già chi ipotizza un ritorno alla Juve di Conte nella prossima stagione al posto di Allegri. In tal senso l’addio di Agnelli, che qualche settimana fa ha dato le sue dimissioni da presidente del club bianconero, può facilitare questa svolta.

Intanto dall’Inghilterra emergono ulteriori retroscena riguardo il futuro in panchina di Antonio Conte.

Juventus: Conte è a Torino, non c’entra il calcio

Il tecnico italiano ha approfittato della sosta Mondiale per fare un giro a Torino. Conte è stato, infatti, in un ristorante del capoluogo piemontese: l’immagine, pubblicata su Instagram, ha ricevuto anche il like di Federico Chiesa.

I tifosi si sono scatenati, in molti vorrebbero rivedere alla Juve Conte ma la realtà è un’altra. Dall’Inghilterra sono sicuri, resterà al Tottenham. E’ previsto a breve un vertice con il club inglese per discutere del rinnovo. Il suo ritorno in Italia, dunque, non ha nulla a che fare con il calcio giocato.

Juventus: niente bis, Conte tratta il rinnovo con il Tottenham

C’è la volontà dei tifosi di rivedere sulla panchina della Juventus Conte ma ad oggi il tecnico è a lavoro per prolungare il suo contratto con il Tottenham. A riportare la notizia è il quotidiano inglese The Athletic e Sky Sport UK. Paratici ha in programma nei prossimi giorni un vertice per proporre all’ex ct della Nazionale italiana un rinnovo a lungo termine. I dialoghi sono stati avviati e la strategia della società londinese è abbastanza chiara per buona pace della società bianconera.

