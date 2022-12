Calciomercato Inter, Skriniar via già a gennaio: firma per gli sceicchi🤯

Importanti novità arrivano sul futuro di Milan Skriniar per il prossimo calciomercato. Il rinnovo dello slovacco è una di quelle questioni che maggiorente tengono banco in casa Inter in queste settimane, ma l’impressione è che presto qualcosa possa cambiare. Stando alle ultime notizie, infatti, il difensore di Simone Inzaghi avrebbe deciso di non rinnovare il proprio contratto con i nerazzurri, accettando la ricca offerta del club degli sceicchi desiderosi di avergli vestire la maglia del proprio club già da gennaio.

Calciomercato Inter, Skriniar riflette sul suo futuro: addio già a gennaio?

In queste settimane di sosta Mondiale l’Inter è in costante contatto con gli intermediari di Milan Skriniar per provare a strappare un accordo sul rinnovo di contratto del difensore slovacco. Il centrale è infatti in scadenza il prossimo di giugno e Marotta ha intenzione di blindarlo per renderlo una bandiera di questo club.

Nelle ultime settimane sembrava che le trattative stessero proseguendo senza interruzioni e con continui passi in avanti, ma l’interesse degli sceicchi avrebbe nuovamente cambiato le strategie dell’Inter e le carte in tavola, dato che Skriniar sarebbe tornato sui propri passi iniziando ad ipotizzare il suo futuro lontano da Milano.

Il rinnovo del centrale slovacco è il primo obiettivo di Marotta e colleghi prima dell’inizio della seconda parte di stagione di Serie A, ma qualora questo non dovesse accadere nei tempi prefissati nulla esclude che Milan Skriniar possa lasciare l’Inter già a gennaio, nel prossimo calciomercato invernale, con gli sceicchi pronti a sfruttare l’occasione per ingaggiarlo.

Inter, Skriniar verso gli sceicchi: le ultime

Dopo un’estate turbolenta in queste settimane di avvicinamento al Natale si torna a parlare del futuro di Milan Skriniar nel prossimo calciomercato. Nonostante filtri ottimismo in casa Inter, si fa sempre più credibile l’idea che il centrale possa lasciare Milano già a gennaio, dato l’interessamento degli sceicchi.

L’addio di agosto è stato semplicemente posticipato di sei mesi, a gennaio, ma la destinazione potrebbe essere diversa rispetto a quella di quest’estate. Secondo quanto riportato dalla BBC, infatti, nel futuro di Milan Skriniar non ci sarebbero gli sceicchi del PSG, bensì quelli del Newcastle, pronti a presentare un’offerta faraonica al giocatore dell’Inter e portarlo in Premier League già nel prossimo calciomercato invernale.

Calciomercato Inter, non solo Newcastle: un’altra big segue Skriniar

L’Inter ha presentato un’offerta di rinnovo importante a Milan Skriniar, che non si allontana di tanto dai 7 milioni chiesti dal giocatore, quindi l’impressione è che presto si possa giungere alla tanto sospirata firma.

Nonostante questo, però, nuove insidie estere emergono nelle trattative tra i nerazzurri ed il difensore. Stando alle ultime notizie, oltre a Newcastle e PSG, anche il Barcellona starebbe monitorando Milan Skriniar per il prossimo calciomercato.

I Blaugrana vivono una situazione economica complicata da un paio di anni, motivo per il quale si starebbero concentrando su possibili affari a parametro zero.

