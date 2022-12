Ancelotti lascia il Real Madrid: allenerà la Nazionale dal 2023 😍

Il Mondiale in Qatar porta tantissimi cambiamenti. Perché ci sono tante Nazionali pronte a cambiare e dare una svolta con nuovi progetti. Tra queste anche una delle migliori che potrebbe convincere il tecnico italiano ad approdare sulla prestigiosa panchina. Più volte l’attuale allenatore del Real Madrid ha declinato offerte di Nazionali. La sua voglia è quella di allenare ogni giorno e per questo ha scelto di continuare con le squadre di club. Per il futuro però potrebbero esserci novità anche per una Nazionale.

Calciomercato: Ancelotti lasciai il Real Madrid

Proprio in questi mesi, visto il ritorno con successi di Ancelotti al Real Madrid, Florentino Perez e il club spagnolo hanno pensato anche di estendere il contratto del giocatore in scadenza 2024 al momento. Il progetto del Real con Re Carlo in panchina va a gonfie e vele, ma nella piazza spagnola si sa, c’è sempre voglia di vincere e ogni passo falso potrebbe separare sempre di più le parti. Il progetto giovani mixato a campioni già affermati però si sta rendendo vincente e qualcosa potrebbe cambiare da un momento all’altro.

E’ proprio il nome dell’allenatore italiano e di uno dei più vincenti di sempre che può rappresentare una svolta importante per una Nazionale. Perché in questi Mondiali 2022 ci sono state tante delusioni, tra cui quella del Brasile di Tite che ha salutato dopo l’eliminazione inaspettata ai Quarti di Finale contro la Croazia ai calci di rigore. Ecco che allora si apre un’occasione importante per la Federcalcio brasiliana.

Carlo Ancelotti può lasciare il Real Madrid e firmare con il Brasile come nuovo ct.

Brasile: Ancelotti scelto come nuovo ct

Come spiegato da UOL, il Brasile ha scelto Ancelotti come nuovo ct. La Nazionale proverà a convincere l’allenatore italiano ad accettare l’incarico di tecnico del Brasile in vista del prossimo anno e delle prossime competizioni. Sono già tanti i giocatori del Brasile allenati da Ancelotti a Madrid che potrebbero spingere per questa sua scelta.

Brasile: la scelta di Ancelotti

Al momento però non sembrano esserci segnali positivi per la possibilità che Ancelotti accetti l’offerta del Brasile visto che è legato anche da un contratto fino al 2024 con il Real Madrid. Più volte il tecnico ha svelato di non essere ancora pronto a lasciare il lavoro quotidiano dei club per una Nazionale.

