Portogallo eliminato, forti accuse all’arbitro: “Fate vincere l’Argentina”

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo è stato eliminato dai Mondiali in Qatar. Clamorosamente, i lusitani hanno perso contro il Marocco e sono usciti ai quarti di finale e hanno abbandonato la grande competizione internazionale tra la delusione dei tifosi e la rabbia nei confronti dell’arbitro. A fine partite sono partite fortissime accuse nei confronti del direttore di gara e dell’intera squadra arbitrale.

Mondiali, Portogallo eliminato: forti accuse all’arbitro

Il Portogallo esce ai quarti di finale del Mondiale in Qatar e Cristiano Ronaldo lascia la sua Nazionale in lacrime. Le immagini del campione portoghese hanno fatto il giro del mondo in pochissimi istanti. La sua carriera, ormai sempre più al centro di numerose voci ” impressionanti” per quanto ha saputo dare al calcio, potrebbe terminare con la più grande delusione della sua vita.

Il Marocco ha battuto 1-0 il Portogallo con un bellissimo gol di Youssef En Nesyri, attaccante del Siviglia che piace molto al Milan in Serie A. Al 98′ il direttore di gara, il Sig. Tello, ha fischiato la fine della partita e la fine dei sogno per tutto il Portogallo. La fine dell’era portoghese è arrivata anche per Fernando Santos che lascerà la nazionale lusitana con un nulla di fatto.

Al termine della partita, però, il Portogallo ha mosso accuse fortissime all’arbitro Tello tramite i suoi leader. Si è scatenata la polemica infinita intorno al direttore di gara che viene accusato di non aver diretto bene la gara contro il Marocco.

Portogallo eliminato, furia Pepe: “Non ci hanno fatto giocare”

L’arbitraggio dell’argentino Facundo Tello nella partita Marocco-Portogallo ha provocato la rabbia e le accuse di Pepe e del Portogallo. L’addio ai Mondiali nell’ultimo anno di Cristiano Ronaldo e del capitano odierno dei lusitani è stato attribuito solo ed esclusivamente all’arbitraggio del direttore di gara argentino.

La squadra di Fernando Santos ha rivendicato un rigore su Bruno Fernandes nel primo tempo e si è scagliata contro le continue interruzioni nella ripresa. Dopo la partita, il capitano Pepe ha alzato la voce con enfasi in mixed zone e ha criticato le scelte dell’arbitro.

“Proviamo rabbia. Non hanno giocato o non ci hanno fatto giocare nel secondo tempo. L’unica squadra che voleva giocare a calcio eravamo noi”.

Pepe e il Portogallo accusano l’arbitro: “Fate vincere l’Argentina”

Il capitano del Portogallo, Pepe, ha accusato l’arbitro Facundo Tello di voler permettere la vittoria all’Argentina.

“Non è ammissibile che un argentino ci fischi oggi dopo quello che è successo ieri, con Messi che si lamenta dell’arbitraggio. Dopo quello che ho visto, ora possono dare il titolo all’Argentina. Otto o nove arbitri in questa partita sono argentini. Potrei sbagliarmi, ma darò la mia sensazione: penso che daranno la coppa all’Argentina”.

