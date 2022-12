Scandalo Mondiali: corruzione al Parlamento Ue, 4 italiani coinvolti

Senza precedenti quello che sta accadendo in giro per il Mondo per questi Mondiali 2022 organizzati in Qatar. Spuntano accuse e indagini sulla corruzione per l’organizzazione dell’evento ovunque, adesso anche il Parlamento Ue sarebbe coinvolto ed è scoppiato proprio in queste ore l’ennesimo scandalo. Una triste pagine di politica e calcio che si uniscono sotto quello che sta accadendo in Qatar in questi mesi per i primi Mondiali invernali della storia.

Mondiali 2022: scandalo al Parlamento Ue

Stiamo parlando di gravi accuse di corruzione dal Qatar per difendere i Mondiali che riguardano il Parlamento Ue e tanti noti personaggi, fino alla vicepresidente. Corruzione e riciclaggio di denaro soltanto per parlare bene del Qatar in ottica dei Mondiali 2022 che si stanno rivelando sempre più i Mondiali della vergogna. Tante morti, oppressioni e scandali che vengono fuori giorno dopo giorno ormai da anni, da quando fu assegnato al Qatar l’evento.

Sarebbero stati fermati anche quattro italiani e la vicepresidente Eva Kaili per questo scandalo in Parlamento Ue sui Mondiali in Qatar. L’inchiesta della polizia federale del Belgio ha già portato delle decisioni forti, dove sono stati fermati e interrogati quattro italiani più la vicepresidente Eva Kaili per accuse di corruzione e riciclaggio di denaro. La vicepresidente avrebbe provato a difendere il Qatar dalle accuse di violazione di diritti umani e dei diritti dei lavoratori e di conseguenza la reputazione del Mondiale.

Adesso la vicenda entra nel vivo e si rischia grosso per lo scandalo Mondiali in Parlamento Ue che coinvolge Eva Kaili.

Mondiali: corruzione al Parlamento Ue

In questo scandalo al Parlamento Ue per i Mondiali in Qatar la polizia ha già sequestrato 600mila euro in contanti. Tra i coinvolti, oltre alla vice presidente Eva Kaili, ci sarebbero anche quattro italiani: Antonio Panzeri, ex europarlamentare dal 2014 al 2019, con sua moglie e sua figlia. Infine, anche Luca Visentini (segretario generale dell’European Trade Union Confederation, ossia la confederazione dei sindacati europei.

Indagini Mondiali al Parlamento Ue: Eva Kaili a rischio

I prossimi giorni saranno decisivi per capire come andrà a finire la posizione del vicepresidente Eva Kaili e chi altro pagherà al Parlamento Ue per i Mondiali 2022 in Qatar.

