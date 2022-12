Intervento alla gamba, stagione finita: ora “trema” il Milan

Tegola improvvisa per il club che dovrà fare a meno del suo migliore giocatore per tutto il resto della stagione. L’annuncio è arrivato nella giornata di oggi. L’allenatore e la dirigenza, adesso, dovranno correre ai ripari per cercare un sostituto all’altezza. Trema il Milan per ciò che è successo, una notizia sconvolgente che rischia di rovinare i piani a Stefano Pioli.

Calciomercato Milan: il club corre ai ripari dopo l’infortunio

Una mossa a sorpresa potrebbe cambiare le sorti del prossimo mercato Milan. L’annuncio dello stop e dell’infortunio alla gamba, che ha messo ko il giocatore per tutta la stagione, stravolge la sessione invernale di calciomercato dei rosoneri.

Il tecnico è pronto a pescare in Italia per sostituire il giocatore infortunato, arriva una direttiva chiara e precisa. Una notizia che fa tremare tutta la dirigenza del Milan che dovrà correre ai ripari per sistemare tutto.

Dopo l’infortunio del portiere del Bayern Monaco Neuer, il club tedesco è pronto a puntare sull’estremo difensore del Milan Mike Maignan.

Maignan al Bayern Monaco, la situazione

Il Bayern Monaco ha confermato che Manuel Neuer ha subito un infortunio alla gamba destra. Stagione finita per l’estremo difensore tedesco che dovrà saltare anche la partita di Champions League, con i bavaresi che affronteranno il PSG negli ottavi di finale. Adesso il Germania vogliono capire chi sarà il sostituto del portiere del Bayern Monaco Neuer: c’è anche l’ipotesi Mike Maignan del Milan.

Una suggestione di mercato che rischia, poi, di stravolgere i piani dei rossoneri per la sessione invernale di mercato.

Bayern Monaco: infortunio Neuer, scelto il sostituto

La perdita del tedesco è un colpo durissimo per il Bayern Monaco, che dovrà trovare una soluzione nel calciomercato invernale. Come riportato dalla stampa tedesca, attualmente i tedeschi stanno pensando di prendere un nuovo estremo difensore. Da capire se la dirigenza deciderà di fare un grande investimento. In questo caso trema anche il Milan che ha in rosa uno dei portieri più promettenti d’Europa.

Mike Maignan al Bayern Monaco nel prossimo calciomercato, è una possibilità. Anche se attualmente i bavaresi stanno seriamente valutando il ritorno di Alexander Nübel, attualmente in prestito al Monaco.

