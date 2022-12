Inter: si è infortunato in Argentina-Olanda, i tempi di recupero 🚨

Non arrivano buone notizie per l’Italia e in questo caso per l’Inter dai Mondiali 2022 in Qatar. Perché un giocatore si è appena infortunato dopo l’ultima partita dei Quarti di Finale giocata tra Argentina e Olanda. Novità per niente positive per la società nerazzurra che una volta terminati i Mondiali ha l’obbligo di rimontare in Serie A dopo un avvio di stagione davvero disastroso, dove già sono arrivate 5 sconfitte per la squadra di Simone Inzaghi.

Inter: un calciatore si è infortunato ai Mondiali

La squadra si sta allenando a Malta per ritrovare la forma, ma non è detto che ci siano tutti a disposizione per la prima partita del 4 gennaio contro il Napoli. Un test molto importante e quasi decisivo se si vuole provare a far partire una rimonta sul primo posto (complicatissimo). Inzaghi spera di avere tutti a disposizione per quella partita, ma dalle ultime notizie che arrivano dai Mondiali non c’è grande positività.

Perché vari giocatori dell’Inter hanno accumulato tanti altri minuti nelle gambe in questo Mondiale in Qatar e questo potrebbe complicare le cose. Tanto che uno in particolare si è infortunato e ha anche annunciato quelli che possono essere i suoi tempi di recupero per tornare in campo con la maglia dell’Inter dopo la delusione del Mondiale.

Dumfries si è infortunato in Argentina-Olanda.

Inter: infortunio Dumfries, i tempi di recupero

Dopo la partita Olanda Argentina sono arrivate le parole di Denzel Dumfries che ha parlato del suo infortunio al polpaccio. L’esterno a tutta fascia degli Orange ha accusato un problema durante Olanda-Argentina dei quarti dei Mondiali, gara finita ai rigori e vinta dalla Nazionale sudamericana. Dumfries avrà tempo di recuperare dall’infortunio. Il giocatore si è fissato come data circa 10 giorni prima di essere a disposizione di nuovo.

Calciomercato Inter: aumenta il prezzo di Dumfries

Un Mondiale in Qatar dove Dumfries si è reso protagonista con l’Olanda e l’Inter può trarne vantaggio. Perché, inevitabilmente, dopo 1 gol e 2 assist e con i Quarti di Finale, il prezzo del giocatore può solo che essere aumentato o comunque confermato. Circa 40-45 milioni di euro la valutazione dei nerazzurri che sono pronti con lui ad ottenere una plusvalenza importante.

