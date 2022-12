Calciomercato, Parisi firma subito e rimane in Serie A: battuta la concorrenza✅

Importanti novità arrivano sul futuro di Fabiano Parisi nel prossimo calciomercato. Il terzino dell’Empoli è seguito con interesse da diversi club europei ed italiani, pronti ad accontentare le richieste del club toscano pur di ingaggiare il classe 2000. Stando alle ultime notizie, però, un club di Serie A sembra sia riuscito a sbaragliare in maniera repentina la concorrenza, chiudendo per l’arrivo di Parisi in quel di gennaio.

Calciomercato, addio Empoli: Parisi firma e resta in Serie A

L’Empoli è da qualche anno fucina di talenti interessanti, complice anche un importante investimento nel settore giovanile che rende il club toscano uno dei migliori in Italia. Negli ultimi anni tanti affari sono stati fatti con le big, e presto un altro potrebbe arricchire le casse dell’Empoli.

Fabiano Parisi è infatti nel mirino di diversi club in vista del prossimo calciomercato, e difficilmente l’Empoli riuscirà a trattenere ancora a lungo un ragazzo spinto dalla voglia di compiere un importante salto di qualità in carriera. Tra i club che lo seguono uno di Serie A sarebbe pronto a fare follie pur di mettere a disposizione del tecnico il terzino italiano.

Secondo ‘La Stampa‘, infatti, il Torino sarebbe pronto a trattare con l’Empoli per portare subito in granata Fabiano Parisi nel prossimo calciomercato, accontentando le richieste di Ivan Juric che da tempo chiede alla società un’esterno di valore.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Torino, colpo Parisi: la formula

Il Torino è pronto a superare la concorrenza per Fabio Parisi sfruttando gli ottimi rapporti con l’Empoli. L’idea dei granata è infatti quella di ripercorrere le orme dell’operazione Ricci, quando Cairo riuscì a battere la concorrenza delle big di Serie A per il centrocampista.

Ricalcando le cifre dell’operazione Ricci, per portare in granata Parisi nel prossimo calciomercato il Torino avrebbe intenzione di versare due milioni subito nelle casse dell’Empoli per perfezionare a giugno l’acquisto del terzino con i restanti otto.

Non c’è tempo da perdere, Cairo e Vagnati devono trovare al più presto una soluzione per bruciare la concorrenza.

LEGGI ANCHE>>> Inter, addio subito dopo il Mondiale: ecco dove giocherà De Vrij

Calciomercato: le pretendenti per Parisi non si fanno attendere

Le ottime prestazioni con la maglia dell’Empoli stanno facendo togliere qualche soddisfazione al giovane Fabiano Parisi, che presto potrebbe vestire la maglia di qualche importante club in Europa.

L’Empoli si è oramai rassegnato all’idea di perderlo, e la lista dei club che seguono il terzino dà l’impressione che questo possa lasciare il Castellani addirittura già da gennaio. Oltre al Torino, infatti, anche Wolfsburg, Everton e soprattutto Lazio sarebbero sulle tracce di Fabiano Parisi per il prossimo calciomercato.

LEGGI ANCHE>>> Inter, Marotta lascia e resta in Italia: ecco per chi firma