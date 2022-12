Calciomercato: sondaggio per Vlahovic, Juve spalle al muro💣

Passano i giorni e la situazione in casa Juventus tende a degenerare sempre di più. La società bianconera è oramai vulnerabile, e questo status rischia di incidere anche in altri ambiti, come ad esempio il calciomercato. In queste ultime ore ci si sta infatti interrogando sul futuro di Dusan Vlahovic in quel di Torino, visto che dei promotori della sua operazione sono rimasti solo il ds Cherubini ed Allegri. Una situazione che mette spalle al muro la Juventus, obbligata a fare una scelta, ma che agevola un top club europeo pronto a strappare ai bianconeri il bomber serbo.

Calciomercato Juventus: il futuro di Vlahovic è in bilico

Dopo le vicende delle ultime settimane il Natale dei tifosi della Juventus potrebbe essere rovinato anche da un addio clamoroso, ovvero quello di Dusan Vlahovic. Dal suo arrivo il serbo non ha mai inciso come fatto a Firenze e, ad oggi, i 75 milioni investiti pesano e non poco alle casse del club bianconero.

L’avventura di Dusan Vlahovic alla Juventus sembrerebbe essere giunta già ai titoli di cosa, dopo pochi gol segnati e nessun trofeo in bacheca. Una situazione complicata, inaspettata ed inevitabile, che non fa altro che favorire l’avanzata di qualche top club europeo pronto a soffiare il bomber serbo a tifosi e club.

Stando infatti a quanto riportato da ‘Tuttosport‘, i migliori club d’Europa sono pronti a soffiare Dusan Vlahovic alla Juventus nel prossimo calciomercato estivo, complice anche il delicato momento societario che sta vivendo la Vecchia Signora.

Addio Vlahovic, Juve spalle al muro: ecco chi lo vuole

La Juventus in questo momento sta vedendo man mano distruggersi quello costruito con Agnelli in 12 anni di presidenza. La Vecchia Signora è spalle al muro, anche perchè molti dei top player della squadra potrebbero decidere di “abbandonare la nave” e sbarcare in porti più sicuri.

E’ il caso di Dusan Vlahovic, che interessa a diversi club in giro per l’Europa. Gli unici due promotori rimasti dell’operazione dello scorso gennaio sono Cherubini ed Allegri, motivo per il quale la permanenza del serbo in bianconero non è poi più così scontata.

Diversi sono i club che hanno chiesto informazioni per l’attaccante, molti dei quali discretamente potenti dal punto di vista economico. PSG, United, Bayern Monaco, Arsenal e Chelsea hanno infatti chiesto informazioni alla Juventus per Dusan Vlahovic in vista del prossimo calciomercato, ma ad oggi non c’è stato alcun contatto concreto tra i bianconeri e questi club per la cessione del serbo.

Juve: le valutazioni su Vlahovic verranno fatte più avanti

Diversi sono i top club che seguono il serbo, ma le valutazioni sul futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus verranno prese sono a giugno, quando sarà definita la nuova dirigenza dell’area sportiva. Il 9 bianconero è un punto fermo per il presente ed il futuro ma, in una situazione in continua evoluzione, e difronte ad un offerta importante, la posizione del club potrebbe anche cambiare.

