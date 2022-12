“Mi ha appena toccato il c**o”, molestia in diretta a Sportitalia 😱

Accade davvero di tutto in Qatar in questi Mondiali 2022. Tante le polemiche verso quello che è stato raccontato in queste ultime settimane. Tutto è nato già anni fa dal momento che ci fu l’assegnazione per questo inconsueto Mondiale in Medio Oriente che sta portando più svantaggi che vantaggi. Dopo la morte di tante persone sono continuate le polemiche e gli scandali venuti fuori tra milioni e i temi affrontati.

Mondiali: molestia su Sportitalia

Intanto, nelle ultime ore, continua a far discutere il teme dei diritti degli esseri umani in Qatar e si è registrato un episodio spiacevole in diretta su Sportitalia che ha coinvolto il giornalista Tancredi Palmeri molestato da una tifosa. I fatti sono di qualche ora fa, quando durante una diretta una tifosa ha fatto un gesto che ha scatenato l’ira di tanti sui social.

Un gesto che fatto a parti inverse avrebbe fatto gridare allo scandalo Mondiale ancora una volta. Questa volta però non è il Qatar che ci va di mezzo, nonostante in questi mesi sono stati affrontati in maniera davvero rivoltante tanti temi dai principali capi dell’organizzazione di questo evento.

Tancredi Palmeri è stato molestato in diretta su Sportitalia da una tifosa che gli ha toccato il sedere.

Tancredi Palmeri molestato da una tifosa

Il fatto accaduto a Tancredi Palmeri con una tifosa durante la trasmissione di Sportitalia non comporterà nulla. Perché non c’è intenzione da parte del giornalista di sporgere denuncia. Per questo motivo non accadrà niente alla tifosa che si è resa comunque protagonista di un gesto che sarebbe potuto essere denunciabile.

Mondiali 2022: tante le polemiche

E’ un Mondiale fatto di scandali e polemiche quello in Qatar, dove continuano ad esserci tanti fatti che sono raccontati in maniera importante dai giornalisti presenti sul posto. Proprio Tancredi Palmeri di Sportitalia si era reso protagonista in prima persona di un racconto importante riguardo le aggressioni che stavano avvenendo fuori gli stadi da parte della sicurezza verso alcuni tifosi.

I temi affrontati sono sempre gli stessi, quelli dell’omosessualità che in Qatar è punibile. Con il passare dei giorni però potrebbe essere stato mandato un messaggio forte a tutta la popolazione e qualcosa potrebbe cambiare in vista del futuro. Questo è almeno quello che si spera.

