Juventus: brutto infortunio al ginocchio, le condizioni 🚨

Non arrivano buone notizie per la Juventus di Max Allegri. Il tecnico bianconero deve fare i conti ancora con giocatori infortunati. E’ stato un vero tormento questo inizio di stagione, dove nelle prima parte la Juve e il suo allenatore non hanno quasi mai avuto i migliori giocatori e nuovi acquisti a disposizione. Si spera che da gennaio le cose vadano per il meglio, ma ora già iniziano ad arrivare nuovi campanelli d’allarme riguardo altri giocatori finiti ko nelle ultime ore.

Infortuni Juventus: infermeria piena per Allegri

Ci sono novità importanti che riguardano la Juventus si Allegri. Non è un periodo facile per la società che sta vivendo una situazione quasi drammatica per quello che è accaduto fuori dal campo in queste ultime settimana con l’inchiesta sui bilanci dei bianconeri. Il club sta provando a mettere su la miglior squadra di avvocati per difendersi. Intanto, la squadra lavora sul campo.

Perché la Juventus dovrà farsi trovare pronta in campo alla ripresa della stagione e senza farsi distrarre da tutte queste voci. Non sarà per niente facile, anche perché continuano ad essere tanti gli infortuni in casa Juventus con un altro giocatore andato ko.

Anche Cuadrado si è infortunato nella Juventus e ci sono notizie sulle sue condizioni.

Juventus: le condizioni di Cuadrado

A dare l’annuncio riguardo l’infortunio e le condizioni di Cuadrado della Juventus è stata La Gazzetta dello Sport. L’edizione odierna del quotidiano italiano svela le ultime notizie sulle condizioni del giocatore colombiano, che si è infortunato in queste ultime ore.

Fastidio al ginocchio sinistro per il giocatore, uno di quelli utilizzati di più da Max Allegri in questa prima parte di stagione. Lo staff bianconero ha deciso di avviare un lavoro specifico con un programma di recupero lampo.

Juve: tempi recupero Cuadrado

Al momento non c’è certezza, ma sarà valutata giorno dopo giorno la situazione dell’infortunato Cuadrado che con la Juventus ha come obiettivo quello di tornare per il 4 gennaio, primo match del 2023 e della ripresa della stagione che si giocherà contro la Cremonese.

I tempi di recupero di Cuadrado dopo l’infortunio dovrebbero essere di massimo 20 giorni, non di più per il problema accusato dal giocatore. Già dal 20 dicembre in poi ogni giorno potrebbe essere buono per poter rientrare ad allenarsi in gruppo in vista delle prossime partite.

