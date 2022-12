Milan: il club lo chiama e Leao risponde, è fatta ✍️

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il trasferimento dell’attaccante portoghese pronto a dire addio all’Italia e al Milan. Non sembra esserci più il nostro paese nel futuro del giovane talento che sta trascinando da anni il Milan e ora anche in Nazionale si sta dimostrando decisivo nonostante i pochi minuti giocati. Tanti i top club che seguono Leao da anni e il Mondiale sembra essere stata la consacrazione definitiva per il giocatore.

Calciomercato Milan: Leao protagonista al Mondiale

Il Mondiale 2022 in Qatar porta Leao verso la cessione dal Milan. Non è un segreto per nessuno a questo punto che il giocatore portoghese è monitorato dai migliori club al mondo. Ancor di più con questi Mondiali. Perché sono soltanto 60 i minuti giocati fino a questo momento in ben 4 presenze, eppure in quei pochi minuti avuti a disposizione Leao ha messo a segno 2 gol.

E’ incredibile come sia in un momento di forza da diversi anni. Dopo aver trascinato il Milan allo scudetto e al passaggio turno in Champions League quest’anno, ora anche al Mondiale si rende protagonista. Anche non giocando. Proprio per questo le grandi squadre stanno pensando seriamente a lui per poterlo acquistare nel giro dei prossimi mesi e approfittare della sua situazione contrattuale con il Milan.

Il Real Madrid è pronto a firmare l’acquisto di Leao del Milan.

Real Madrid: Leao pronto ad accettare

Non buone notizie dal Mondiale per il Milan che può perdere Leao corteggiato e voluto dal Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti. Il calciatore è in scadenza nel 2024 e la clausola da 150 milioni non sarà pagata da nessun club. Perché ora il Milan rischia di perderlo a zero tra meno di 2 anni. Su questo fa pressioni il club spagnolo.

Ecco che allora scatta il piano, con il Real Madrid che ha già avviato i contatti per acquistare Leao e ci sono riscontri positivi da parte dell’entourage del giocatore che ora non sembra più essere disposto a rinnovar per restare al Milan, ma magari solo per una cessione che farebbe contenti tutti.

Milan: finita con Leao, col rinnovo va al Real Madrid

Sembra davvero non esserci più nulla da fare per il Milan che perderà Leao con o senza il rinnovo di contratto. Infatti, anche in caso di prolungamento, il calciatore con il suo agente troverà un accordo con i rossoneri per abbassare la clausola rescissoria.

Questo permetterebbe ai vari top club di investire circa 100 milioni di euro con il Real Madrid che può acquistare Leao così nel giro dei prossimi mesi e beffare il Milan.

