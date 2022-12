Terremoto Ronaldo, lascia il ritiro del Portogallo? L’annuncio ufficiale😳

Il Mondiale, l’ultimo, di Cristiano Ronaldo potrebbe essere già giunto ai titoli di coda. Dopo la figuraccia contro la Corea del Sud, il litigio con Fernando Santos e la panchina contro la Svizzera, il fenomeno portoghese potrebbe clamorosamente lasciare il ritiro del Portogallo anzitempo e studiare con accuratezza e calma il suo futuro nel prossimo calciomercato. Una notizia che di certo non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi della Nazionale lusitana, che ha fatto un annuncio importante in merito a questo.

Portogallo, Ronaldo via dal ritiro? Le ultime

In questi gironi ci sarà da definire non solo il futuro nel prossimo calciomercato di Cristiano Ronaldo, ma anche quello con la Nazionale portoghese in Qatar. Stando alle ultime notizie, infatti, a partire dalla sfida contro la Corea del Sud si sarebbe creato un ambiente nello spogliatoio lusitano che non convincerebbe del tutto CR7.

I rapporti tra Cristiano Ronaldo ed il ct Fernando Santos si sarebbero infatti incrinati dopo il brutto gesto del capitano portoghese verso un giocatore della Corea, gesto che gli sarebbe costato la panchina contro la Svizzera, aprendo un vero e proprio caso in patria.

Nonostante il passaggio ai quarti di finale la rosa de ct di Fernando Santos sarebbe scossa da quanto avvenuto negli ultimi giorni visto che, secondo quanto riportato da Report, Cristiano Ronaldo avrebbe minacciato di lasciare il ritiro del Portogallo dopo una lite col ct.

Terremoto Ronaldo: lascia il ritiro del Portogallo? Il comunicato

Dopo l’umiliazione alla Svizzera il Portogallo è ufficialmente diventata una delle favorite alla vittoria finale di questo Mondiale. La Nazionale del ct Fernando Santos ha dimostrato di essere coperta e forte in ogni reparto, ma per arrivare alla fine di una competizione del genere c’è bisogno dell’esperienza di uno come Cristiano Ronaldo che, stando alle ultime notizie, avrebbe minacciato di lasciare il ritiro portoghese allarmando un pò tutti, dai tifosi agli stessi compagni di squadra.

Per evitare di aprire un vero e proprio caso, ed isolare il gruppo da quanto avviene all’esterno, la Federazione portoghese ha diramato un comunicato dove smentisce la notizia dell’addio anticipato di Cristiano Ronaldo dal ritiro del Portogallo:



“[…]La FPF chiarisce che il capitano della Nazionale, Cristiano Ronaldo, in nessun momento ha minacciato di lasciare la squadra durante la campagna in Qatar.[…]”

Ronaldo vs Santos: CR7 tornerà titolare?

Dopo le polemiche degli ultimi giorni è lecito domandarsi se Cristiano Ronaldo tornerà ad essere il titolare del Portogallo da qui alla fine del Mondiale.Â

La tripletta di Gonçalo Ramos contro la Svizzera non aiuta di certo il ct Santos che ora si trova davanti ad un bivio: o continuare con l’attaccante del Benfica, e rischiare di essere oggetto di critiche e dell’ira di Ronaldo in caso di eliminazione, o tornare a puntare su CR7.

