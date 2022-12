Ancora pessime notizie per la Juventus dall’infermeria. Secondo le ultime notizie in arrivo dalle Nazionali, un altro bianconero sarà costretto a fermarsi.

Juventus: c’è lesione, si è infortunato un altro titolarissimo

Non solo Pogba, Vlahovic e Di Maria, le Nazionali non portano bene alla Juventus. Il francese non ha preso parte alla rassegna iridata per gli ormai noti problemi infortuni, Vlahovic non è apparso al meglio ai Mondiali e Di Maria continua a non dare garanzie.

Ma dai Mondiali arriva un’altra pessima notizia per la Juventus. Dalla conferenza stampa del Brasile si apprende un’altra butta notizia per Allegri e lo staff medico della Juve. Domani la Selecao affronterà la Croazia, per i quarti di finale del Mondiale in Qatar 2022, ma un bianconero sarà ancora assente. Intervenuto in conferenza stampa, il ct del Brasile Tite ha parlato dell’infortunio di Alex Sandro che rischia di condizionare anche la stagione della Juventus:

“Si allenerà nel pomeriggio ma non credo che possa prendere parte alla gara. ha avuto una lesione. Devo parlare con lo staff medico. Dipenderà molto da come si sentirà”.

Juventus: Alex Sandro infortunato, servirà tornare sul mercato?

Con l’infortunio di Alex Sandro, e visto il rendimento in questa stagione, la Juventus potrebbe essere costretta a tornare sul mercato. I bianconeri, infatti, hanno un solo terzino sinistro di ruolo in rosa e a fine campionato dovranno tappare la falla. Alex Sandro è in scadenza, e la Juve cerca un difensore. Visto il suo infortunio, il sostituto potrebbe arrivare già a gennaio. La Juve ha in “rosa” Pellegrini e Cambiaso. Entrami i difensori sono in prestito ma servirà un calciatore importante. Il primo calciatore sulla lista degli obiettivi di mercato per la Juventus per il dopo Alex Sandro resta Grimaldo del Benfica. Tuttavia la Juve dovrà prima capire quale sarà il budget per il mercato estivo e poi imposterà le strategie per la campagna acquisti.

