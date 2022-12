Svolta in arrivo per quanto riguarda il futuro del trequartista Ziyech. Il giocatore, protagonista con il Marocco ai Mondiali in Qatar, sta firmando con il club di Serie A: è lui il colpo messo a segno dalla società. I dirigenti sognano lo Scudetto e per raggiungere questo obiettivo hanno definito con il Chelsea questo affare di calciomercato. Svelati tutti i dettagli e le cifre su questo colpo.

Ziyech in Italia, è il colpo della big per il prossimo calciomercato

La Serie A torna ad essere la meta dei grandi campioni. Uno dei protagonisti di questo Mondiale in Qatar è pronto a firmare con la squadra di Serie A. C’è una trattativa in corso con il Chelsea per l’arrivo del trequartista Ziyech. Il calciatore del Marocco è pronto a mettersi in mostra nel campionato italiano. Ecco tutti i dettagli sull’affare.

Ultimissime notizie riguardo il mercato Milan. La dirigenza è a lavoro per migliorare la squadra e aggiungere talento all’interno della rosa rossonera.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato nel mirino c’è il giocatore del Chelsea Ziyech che può firmare con il Milan a gennaio 2023. Il trequartista, che ben sta impressionando in questo Mondiale, è finito nel mirino di Maldini che è pronto a puntare su di lui per rinforzare la trequarti rossonera.

Mercato Milan, la formula del colpo Ziyech: i dettagli

Svelata la formula del colpo Ziyech per il Milan, sono i colleghi de La Gazzetta dello Sport a svelarla. Sarà un prestito con opzione di riscatto, con le cifre già fissate. Valutazione economica al rialzo da parte dei Blues però, considerando quello che è il Mondiale che esta giocando lo stesso calciatore marocchino, in Qatar.

Ultime Milan, 15 milioni per il riscatto di Ziyech

Prestito, con riscatto fissato a 15 milioni di euro. È quanto spera di riuscire a fissare il Milan, nell’operazione che porterà Ziyech in Serie A per darsi battaglia con il Napoli per la corsa Scudetto. Leao a sinistra e Ziyech a destra, per un attacco da completare di tutto rispetto per Stefano Pioli.

