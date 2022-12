Belgio: si ritira dopo le critiche, tifosi sotto choc 😱

Un momento davvero delicato per l’attaccante belga che è stato fortemente criticato in questi anni e all’ultimo Mondiale in Qatar, dove la Nazionale del Belgio è uscita ai gironi, ancor di più. Non solo non è riuscito a fare la differenza, ma non è quasi mai entrato in nessuna delle partite in maniera seria. Troppo poco il suo impegno per i tifosi, che lo osannavano come un vero eroe in passato, ora però la sua carriera è giunta al termine con la Nazionale.

Belgio: si ritira dopo la delusione Mondiale

A dare l’annuncio è stato proprio il giocatore sugli account ufficiali social che hanno scatenato l’immediata reazione di tifosi e calciatori per la sua decisione. Per molti non era ancora arrivato il momento, ma lui non sembra che si farà convincere a cambiare idea. L’unica cosa che potrebbe far cambiare tutto possono essere le sue prestazioni sul campo, dove già dalle prossime settimane ci si aspetta un cambio di rotta a livello mentale.

Sono ormai troppi anni che il giocatore e punto di riferimento del Belgio non riesce più a fare la differenza come capitava ai tempi del Chelsea. Per questo motivo Hazard ha annunciato il ritiro dal Belgio e scatenato tante polemiche sui social per la decisione presa. Nei giorni scorsi non sono mancate le polemiche indirizzate proprio al giocatore.

Eden Hazard ha detto addio al Belgio con la maglia della Nazionale che non sarà più indossata dal calciatore del Real Madrid.

Belgio: ritiro Eden Hazard

Eden Hazard si è ritirato dalla Nazionale e ha lasciato la maglia del Belgio. L’annuncio del calciatore è arrivato sul profilo Instagram ufficiale. Queste le sue parole:

“Da oggi si volta pagina: lascio la Nazionale. Grazie per il vostro sostegno e grazie a tutti per i momenti felici condivisi insieme dal 2008. La nuova generazione è pronta”.

Belgio: Hazard si ritira, i numeri

Eden Hazard si è ritirato dalla Nazionale del Belgio, con cui in questi anni ha ottenuto numeri importanti. Con la Nazionale maggiore ha indossato anche la fascia da capitano, mettendo a segno 33 gol in 126 presenze. All’età di 31 anni ha però deciso di farsi da parte per le nuove generazioni dopo che anche nel Mondiale 2022 non è riuscito a rilanciarsi.

