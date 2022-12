Spagna: via Luis Enrique? Scelto il nuovo ct

La Spagna esce dal Mondiale in Qatar ai rigori per mano del Marocco, dando seguito alla maledizione dagli undici metri che sembra stia colpendo la Roja da un paio di anni. Capo espiatorio dell’eliminazione è sicuramente Luis Enrique, che in patria è già da un pò di tempo oggetto di pesanti critiche da parte dei media e dei tifosi stessi, che oggi chiedono a gran voce le sue dimissioni. La sensazione è che ora il ct possa davvero essere sollevato dal suo incarico, anche perchè la Federazione spagnola avrebbe già individuato il sostituto.

Spagna, futuro Luis Enrique: il ct è in bilico

L’eliminazione da questo Mondiale in Qatar brucia e non poco al popolo spagnolo, anche perchè dopo le prime due uscite del girone l’impressione era che questa Spagna potesse dire la sua fino in fondo in questa Coppa del Mondo.

Così non è stato, anche perchè la Roja è stata eliminata da un Marocco stoico che, contro ogni pronostico, può continuare a sognare in grande. Se da una parte c’è un popolo in festa, dall’altra c’è ne sta uno che chiede a gran voce le dimissioni del proprio ct.

Il futuro di Luis Enrique sulla panchina della Nazionale spagnola è infatti fortemente in bilico, visto che ora il ct potrebbe essere sollevato dal suo incarico dopo la delusione in Qatar.

Addio Luis Enrique? Le dichiarazioni del ct dopo l’eliminazione

Post partita tutt’altro che semplice per la Nazionale spagnola all’Education City Stadium di Al Rayyan. L’uscita agli ottavi contro un Marocco decisamente inferiore ha alterato l’opinione pubblica nazionale che, difronte all’ennesimo fallimento sportivo, ha iniziato a chiedere ancora di già a gran voce l’addio del ct Luis Ennrique.

Intervenuto in conferenza stampa al termine della cocente eliminazione, giusto per fomentare le polemiche, Luis Enrique ha così parlato del suo futuro da ct della Nazionale spagnola:

“Futuro da ct? Ne parlerà a breve, ma non ora, ma non so se resterò. Ora ho solo desiderio di tornare a casa e stare con la mia famiglia.”

Spagna, chi per il dopo Luis Enrique? I possibili nomi

In Spagna in queste ore è partito il “toto ct”, ovvero i possibili tecnici che potrebbero sostituire Luis Enrique sulla panchina della Nazionale spagnola.

Diversi sono i nomi presenti sl taccuino della Federazione spagnola, ma sono tre quelli che nelle ultime ore hanno conquistato quota. Stando alle ultime notizie, infatti, Marcelino, Valverde e de la Fuente sono i tre principali indiziati a sostituire il ct Luis Enrique sulla panchina della Spagna.

