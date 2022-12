Inter: acquisto straordinario per i tifosi, è pronto a firmare 💣

Il mercato di gennaio sarà sicuramente più movimentato del previsto. Il motivo? I Mondiali 2022 che si sono giocati in maniera inusuale in Qatar nei mesi invernali. Questo porterà molte società a muovere più soldi del solito nella prossima sessione di calciomercato, quella di gennaio 2023 che aprono a diverse occasioni importanti. Tante società hanno intenzione di fare colpi che possano essere utili per riprendere la stagione, è il caso anche dell’Inter.

Inter: super colpo a gennaio

C’è una situazione particolare a Manchester, dove lo United sta rivoluzionando tutto dopo l’arrivo di Erik Ten Hag in panchina. Rottura totale e insanabile con Cristiano Ronaldo che infatti ha rescisso il contratto con lo storico club inglese a cui è stato legato per tanti anni e ha fatto la storia in passato. Ma non sarà l’unico giocatore ad essere messo alla porta, perché i Red Devils ora hanno un progetto nuovo da portare avanti e quelli che non rientrano nei piani tattici dell’allenatore saranno ceduti.

C’è un calciatore olandese che sperava di giocare di più con l’arrivo dell’allenatore connazionale sulla panchina. Invece, solo 7 presenze totali e pochissimi minuti racimolati. Una situzione particolare che costringerà il giocatore ad andare via subito a gennaio e alla società di lasciarlo partire senza troppe pretese.

L’Inter è pronta ad acquistare Van de Beek dal Manchester United.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Inter: Van De Beek in prestito dal Manchester United

L’Inter è pronta ad ingaggiare Donny van de Beek dal Manchester United. Il club inglese apre al prestito del giocatore dopo aver investito 40 milioni di euro per lui in passato dall’Ajax. Adesso però può andar via in prestito con riscatto in base ad alcune clausole. Sarà decisiva la volontà dell’Inter di provare a chiudere un’affare che non è complicato vista la situazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lazio: si sblocca il rinnovo

Inter: Van de Beek si rilancia in Serie A

Tanti problemi da quando ha lasciato l’Ajax e l’Olanda. Infatti, per Van de Beek si apre l’occasione Inter che può significare tanto dopo che con Manchester United ed Everton non ha avuto fortuna in Premier League. E’ ancora molto giovane e conta di tornare quello di un tempo. La Serie A può essere il posto giusto per lui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Allenatore esonerato: il sostituto ha già accettato