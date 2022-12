Calciomercato Lazio: l’annuncio di Immobile preoccupa i tifosi😰

Importanti novità arrivano sul futuro di Ciro Immobile nel prossimo calciomercato. Nonostante sembrava fosse cosa scontata la sua permanenza alla Lazio fino a fine carriera, il bomber campano, in una recente intervista, ha annunciato qualcosa che avrebbe preoccupato e non poco i tifosi biancocelesti. Dopo 7 anni e 156 gol Immobile potrebbe dunque dire addio alla Lazio.

Calciomercato Lazio, clamoroso Immobile: sarà addio?

Il Natale dei tifosi della Lazio potrebbe essere rovinato da una notizia clamorosa ed inaspettata, ovvero l’addio di Ciro Immobile. Da che si parlava di rinnovo l’attaccante biancoceleste 0ra potrebbe clamorosamente dire addio.

La notizia che starebbe destabilizzando il mondo laziale non arriverebbe da un’offerta concreta pervenuta dal club di Lotito, bensì da un annuncio fatto da Immobile stesso che avrebbe allarmato un pò chiunque dalle parti di Formello.

Nel corso della serata evento di Starcks, intervistato da Sportitalia, Ciro Immobile ha infatti parlato del suo futuro alla Lazio e non solo nel prossimo calciomercato, attirando l’attenzione dei tifosi biancocelesti intimoriti dalla possibilità di perdere il proprio capitano.

Calciomercato Lazio, futuro Immobile: c’è l’annuncio del capitano

Nel corso della serata evento di Starcks il capitano della Lazio Ciro Immobile ha dato interessanti spunti inerenti al suo futuro nel prossimo calciomercato.

Le esperienze all’esterno con Borussia Dortmund e Siviglia non sono andate come desiderato, ma dopo 7 anni alla Lazio ed un Europeo in più nel curriculum l’attaccante napoletano potrebbe provare un’ultima esperienza altrove prima di chiudere la carriera.

Intervistato da Sportitalia, Ciro Immobile ha però così parlato del suo futuro nel prossimo calciomercato, smentendo ogni voce che lo vedrebbe lontano dalla Lazio: “Via da Roma e dalla Lazio? Ho un contratto di tre anni, sto bene qui ed ho un ottimo rapporto con società e presidente. Semmai vorrò andare via ne parlerò, ma ad oggi voglio restare.”

Lazio: futuro in società per Immobile?

Dopo l’annuncio a Sportitalia l’impressione è che Ciro Immobile chiuderà la propria carriera alla Lazio, puntando a staccare tutti gli altri nella classifica all time dei migliori marcatori della storia biancoceleste.

Il giorno del ritiro, però, arriverà anche per lui, ma l’attaccante campano ha già ben in mente cosa vorrà fare nel futuro. Come annunciato, infatti, Immobile avrebbe intenzione di entrare un domani in società alla Lazio: “Sono il capitano di questa squadra meravigliosa e voglio restare alla Lazio anche dopo se sarà necessario.”

