Juventus e il mercato “nero”: tutti i calciatori delle intercettazioni

I problemi in casa Juventus continuano: svelati i nomi sul calciomercato nelle intercettazioni. Nei giorni scorsi sono arrivate le dimissioni della dirigenza: a far discutere ora sono le rivelazioni clamorose sulle valutazioni dei calciatori che l’ex dirigente bianconero, Fabio Paratici, intendeva portare alla Continassa. Ecco cosa è stato scoperto nelle ultime ore.

Juventus e il mercato “nero”: i calciatori nelle intercettazioni

In casa Juventus la situazione legata al calciomercato potrebbe cambiare da un momento all’altro. Le indagini in corso potrebbero portare a pesanti penalizzazioni dal punto di vista di acquisti e cessioni. Oltre, poi, a ripercussioni anche sul piano sportivo, con probabili penalità in classifica o addirittura all’esclusione da campionato, coppe nazionali e coppe europee.

Intanto proseguono le indagini sulle intercettazioni che vedono coinvolti gli ex dirigenti della Juventus. La Procura di Torino ha svelato una lista lunghissima di calciatori che Fabio Paratici, ex ds della Juve, intendeva portare in bianconero negli anni scorsi. La situazione è tenuta sotto controllo dai procuratori e dalla FIGC.

È un vero e proprio “calciomercaro nero” quello che sta emergendo dalle intercettazioni sulla Juventus. Sono stati pubblicati tutti i nomi e tutte le valutazioni che Paratici faceva dei suoi calciatori e di quelli che voleva acquistare per i bianconeri.

Intercettazioni Juventus: tutti i nomi sulla lista di Paratici

Le notizie che arrivano dalle intercettazioni non sono positive per la Juventus. Tutti cercano la verità ma solo la Giustizia sportiva potrà arrivare al verdetto finale. Questa mattina, La Gazzetta dello Sport, ha svelato tutti gli affari che Fabio Paratici provò a chiudere ai tempi della Juventus che sono sotto indagine.

C’è stato un crocevia di mercato in cui lo scambio van de Beek-McKennie era una possibilità concreta. Ne discussero Federico Cherubini e Andrea Agnelli in una telefonata del 25 agosto 2021. Il direttores sportivo bianconero informò il presidente di un interesse del West Ham per il centrocampista americano: “Se ci danno 50 milioni glielo diamo. Però il ManchesterUnited mi ha detto: io ti do van de Beek, che è un buon giocatore, ma non ci serve come ruolo. Se lo facessero sul ruolo che ci serve a quel punto puoi darlo e il valore può essere più alto”.

La Juventus, in sostanza riiutò van de Beek come pedina di scambio e l’affare non si concretizzò perché, a quel punto, non si riuscì a trovare un altro calciatore del Manchester United da inserire nell’operazione.

Calciomercato Juventus, le intercettazioni: da Demiral a Donnarumma

Nelle intercettazioni sul calciomercato della Juventus di Paratici, si fanno anche nomi molto importanti. Negli atti dell’inchiesta Prisma sono parecchie le curiosità che emergono sul mercato passato della Juve. Per esempio, il 20 novembre 2019, Paratici inviò un messaggio a Cherubini e a Claudio Chiellini su diverse operazioni in ballo. Si va da un’offerta per Demiral ad uno scambio alla pari (20 milioni) tra De Sciglio e Rose del Tottenham.

Poi si parla anche della possibilità di prendere Okafor, Kean e Donnarumma. La lista dei giovani: Haaland (al Salisburgo), Zaniolo Donnarumma “da seguire per 2021 in scadenza”. Una conferma che la Juve aveva pensato sul serio all’ex portiere del Milan.

