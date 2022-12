Hamsik, ritorno in Serie A: l’annuncio del presidente

Diverse volte si è vociferato di un ritorno di Marek Hamsik in Serie A, uno dei centrocampisti più influenti dell’ultimo decennio è rimasto nel cuore dei napoletani e del Napoli, ma non solo. Tutti gli amanti della Serie A gradirebbero un suo ritorno e occhio perché ci sono stati alcuni rumors anche legati ad un passaggio ad un club di Serie A, diverso da quello partenopeo. La scelta, molto presto, potrebbe essere presa dall’ex capitano del Napoli. A prendere parola, con un annuncio, è uno dei presidenti in Serie A più interessati al “colpo” Hamsik.

Hamsik in Serie A, la notizia sul ritorno

Sono i napoletani a sognare un ritorno di Marek Hamsik al Napoli, occhio alla possibilità di rivederlo in Serie A. Anche se con una maglia diversa da quella dei partenopei, non sono mancate le richieste su Hamsik, calciatore che malgrado il suo ritiro con la Slovacchia, avrebbe ancora qualcosa da dare e ad alti livelli, per il calcio europeo.

Ha vinto il titolo in Turchia con il Trabzonspor, un titolo che è mancato con il suo Napoli. Occhio a quelle che sono le news legate al suo ritorno proprio al Napoli, con l’ipotesi di chi lo ha accostato al club partenopeo in un prestito da gennaio in poi fino a fine stagione.

Il ritorno di Hamsik al Napoli è infatti possibile, ma solo sotto un altro ruolo: il “colpo”, portando Marek Hamsik come dirigente del Napoli.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Napoli, il ritorno di Hamsik: parla De Laurentiis

Ha parlato il presidente di Aurelio De Laurentiis su Marek Hamsik, possibile dirigente futuro del Napoli. In occasione della presentazione de “Il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC” e al margine dello stesso eventi, ADL ha parlato di Hamsik. Quelle che seguono, sono le sue parole: “È una colonna del Napoli, rappresenta la storia del club e la mia personale. Capitano esemplare e persona straordinaria, oltre che calciatore formidabile. Ce ne fossero come lui”. È il preludio di un ritorno al Napoli, da dirigente, per Hamsik?

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, colpo da 100 milioni: i tifosi sognano🤩

Hamsik, prima il calcio in campo e poi da dirigente: le ultime

Potrebbe diventare il dirigente del Napoli, ma solo dopo aver salutato il calcio. Hamsik, nonostante l’addio dalla Slovacchia, continuerà a giocare. E solo in futuro potrà tornare al Napoli, ma la sensazione è che accadrà, con Hamsik pronto a guidare il Napoli sotto un altro aspetto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, che occasione dal Tottenham: regalo a Spalletti in caso di Scudetto