Milan, cambia radicalmente il futuro di Leao: l’annuncio cambia tutto

Il calciomercato del Milan cambierà insieme al futuro di Leao. Paolo Maldini sta provando, da tempo, a trovare la quadra per far firmare il portoghese e non perderlo nei prossimi mesi ma ci sono situazioni in continuo divenire. Attualmente impegnato al Mondiale in Qatar, Leao ha ribadito che se ne riparlerà. Ma è arrivato un annuncio che cambia tutto, ecco le ultime notizie.

Calciomercato Milan, rinnovo Leao: la situazione

Rafael Leao non firma il rinnovo con il Milan: va verso la cessione? Il campione tiene i rossoneri con il fiato sospeso per quanto potrà succedere nelle prossime settimane. Attualmente impegnato al Mondiale in Qatar con il Portogallo, non ha ancora trovato un accordo con la società e c’è un importante problema per il club rossonero per la firma del campione.

Le big d’Europa vogliono provare a prendere Rafael Leao ma al momento il Milan fa orecchie da mercante: rifiuta ogni proposta e non intende cederlo. Il club rossonero sta provando a godersi il talento del portoghese finché sarà possibile ma l’obiettivo è sempre quello di fargli firmare il rinnovo del contratto.

Secondo le ultime notizie di mercato, il rinnovo di Leao con il Milan potrebbe essere possibile: si aprono piccoli spiragli. L’annuncio cambia le carte in tavola e le soluzioni potrebbero essere a portata di mano.

Calciomercato Milan, rinnovo Leao: l’annuncio di Pioli

Il rinnovo di Rafael Leao tiene in ansia il Milan: non c’è ancora l’accordo e la situazione può evolversi a breve. L’attaccante portoghese è nel mirino di tutti i top club europei ma sicuramente a gennaio non saluterà il club rossonero.

Stefano PioLi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ha annunciato novità importanti circa il futuro del campione portoghese e ha provato a tranquillizzare i tifosi.

Rinnovo Leao con il Milan? “Due cose sono certe: che stia bene con noi e che Paolo, Rafa e la proprietà stanno parlando. Aspettiamo buone notizie. Stiamo bene insieme, sta bene con i suoi compagni, sta bene a Milano“.

Pioli bacchetta Leao: “Non è ancora un campione”

Stefano Pioli, poi, parlando del futuro di Leao ha ribadito anche che non ha completato il suo percorso al Milan. Il tecnico non lo ritiene ancora un campione assoluto e gli ha chiesto miglioramenti immediati.

“Quando vedi Leao in movimento e in allenamento capisci subito che ha un potenziale incredibile, ha una tecnica che pochi calciatori hanno. Veniva dal Lille e ci è voluto un po’ di tempo, ma deve fare ancora un salto per diventare il campione che può diventare.

È un giocatore che se sta qualche minuto a non toccare palla poi sente il bisogno di toccarla e tende ad abbassarsi. Può fare tutto e credo che possa diventare ancora più decisivo nell’area avversaria e voglio che ci vada più. Rimane un giocatore giovane e non può avere un bagaglio così completo”.

