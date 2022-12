Calciomercato, arriva Ciccio Caputo: è il rinforzo di gennaio 💣

Il tanto amato centravanti per quanto riguarda il Fantacalcio è pronto a ritrovarsi dopo sei mesi di più bassi che alti con la Sampdoria e, per l’immediato futuro, potrà dunque cambiare maglia in Serie A. Colpo annunciato di calciomercato per gennaio, cambia maglia in Serie A, ecco dove giocherà al rientro dalla sosta il centravanti italiano.

Calciomercato, colpo Ciccio Caputo in Serie A: svelato il club

Svelato il club nel quale giocherà Ciccio Caputo al rientro dalla sosta. Non è stato un bel periodo quello vissuto alla Sampdoria, quello che era un acquisto importante per ottenere obiettivi altrettanto importanti, con destinazione Europa, ha visto i suoi intoppi, tant’è che la Samp naviga tra i bassifondi della Serie A.

E l’attaccante non ha mai brillato con i blucerchiati, finendo ora tra le opzioni di cessione per l’immediato gennaio.

Se è riuscito a toccare con mano la Nazionale, lo deve ad una squadra in particolare ed è lì che potrebbe tornare, per chiudere probabilmente anche la carriera: Ciccio Caputo è il colpo dell’Empoli, molto presto potrebbe diventare cosa concreta. L’attaccante pugliese è pronto al ritorno al Castellani.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Mercato Empoli, colpo Empoli: le ultime

Sono i colleghi de La Gazzetta dello Sport a riportare le ultime notizie di calciomercato legate a Ciccio Caputo, colpo possibile per l’Empoli. Il club toscano, nell’imminente mercato di gennaio, andrebbe verso il rinforzo importante per Zanetti, che va a caccia della salvezza. Una salvezza sempre più complessa, nella situazione spinosa che Caputo stesso sta vivendo alla Sampdoria.

LEGGI ANCHE >>> Italia, i 5 motivi per cui Caputo deve essere titolare (FOCUS CM24)

Ultime Empoli, le cifre del colpo Caputo

Le cifre del colpo Caputo non sono elevatissime e permettono al club toscano di piazzare il colpo. Cifre che non vanno oltre i 2 o i 3 milioni, con l’Empoli pronto al gran colpo, considerando che dopo l’addio di Pinamonti c’è chi ha convinto poco o niente. Ci sarà una cessione, eventualmente, tra Destro e Lammers.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, Caputo: “Del Piero idolo, nessuna offerta dall’Inter”