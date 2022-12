Serie A: c’è l’accordo, firma con il miglior club in Italia

Ultime notizie di calciomercato che riguardano un calciatore italiano della Seria A, pronto a lasciare da veterano il suo attuale club per firmare con una nuova società. Il suo futuro pare scritto e già deciso, sempre in Italia, con uno delle società più importanti e titolare della storia del calcio. Arriva la notizia che conferma quello che sarà il trasferimento del giocatore in vista della prossima stagione.

Calciomercato: accordo in Serie A

Aggiornamenti sulla situazione che riguarda un calciatore della Serie A pronto a cambiare maglia e restare sempre in Italia. Una notizia che potrebbe cambiare e non poco i piani di mercato del club che lo andrebbe a perdere. Perché il suo addio costringerebbe la società a tornare sul calciomercato in vista della prossima stagione. L’accordo però ora sembra sempre più ad un passo, visto che è stato contattato da uno dei migliori club di Serie A, sicuramente il più vincente in campo internazionale delle top squadre italiane.

Decisiva la volontà del giocatore che saluterebbe l’attuale squadra per andare a firmare con questo nuovo club già dal 2023. Perché il suo contratto è in scadenza e non sarà rinnovato proprio per permettersi un trasferimento da parametro zero.

Marco Sportiello è pronto a lasciare l’Atalanta e firmare con il Milan.

Milan: Sportiello in arrivo come vice Maignan

Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, il Milan è vicino alla chiusura dell’ingaggio di Marco Sportiello per la prossima stagione di Serie A. Il portiere italiano arriverà per diventare il nuovo vice Maignan, che ha saltato il Mondiale e buona parte dei primi mesi di stagione per infortunio. L’arrivo di Sportiello al Milan sarà da svincolato la prossima estate, visto che andrà in scadenza di contratto con l’Atalanta.

Milan: Sportiello manda via Tatarusanu

Marco Sportiello firmerà con il Milan e prenderà il posto di Tatarusanu, anche lui in scadenza con il Milan. Il portiere non ha convinto la dirigenza rossonera nel ruolo di vice Maignan e per questo ci sarà un cambiamento per la rosa di Stefano Pioli.

