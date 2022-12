Calciomercato: scambio fatto tra Salernitana e Verona

Non solo le big di Serie A si stanno anticipando nel calciomercato in queste settimane. Anche le squadre di medio-bassa classifica stanno infatti sfruttando al meglio la sosta Mondiale per studiare e valutare le soluzioni possibili per rinforzare le rose dei rispettivi tecnici a gennaio per puntare a salvezze agiate o addirittura ad un piazzamento in Europa. In queste ore, per l’appunto, sono stati ultimati i dettagli per un clamoroso scambio fra Salernitana e Verona.

Calciomercato Serie A: scambio fra Salernitana e Verona

L’asse Verona-Salerno si è infuocato in queste ultime ore. Ad un mese esatto dal ritorno in campo in Serie A, Hellas e Salernitana sarebbero entrate in contatto per provare a trovare un accordo su un’operazione di mercato che vedrebbe coinvolti due giocatori, uno per parte.

L’idea di entrambe le società è quella di rinforzare le rose dei mister per raggiungere l’obiettivo prefissatosi ad inizio stagione, ovvero la salvezza, anche se, a differenza della Salernitana, per il Verona si tratterebbe di una vera e propria impresa visto l’attuale momento di classifica.

Il Presidente Setti non ha però alcuna intenzione di mollare, di gettare la spugna, e, dopo aver cambiato nuovamente la guida tecnica con l’arrivo di Marco Zaffaroni, sarebbe pronto a rivoluzionare la rosa. Stando alle ultime notizie, anche per dare una scossa a tutto l’ambiente, il Verona sarebbe ad un passo dal chiudere uno scambio con la Salernitana per il prossimo calciomercato.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Scambio in attacco tra Salernitana ed Hellas: i protagonisti

La salvezza è lo Scudetto di Salernitana e Verona, pronte a fare di tutto pur di raggiungerla e regalare una gioia ai propri tifosi. Per farlo c’è bisogno però di mettere mano anche alla rosa rinforzandola e, in vista di una seconda parte di stagione complicata, le due società potrebbero presto chiudere un’affare congiunto per accontentare le richieste dei rispettivi allenatori.

Secondo quanto riportato da TMW, infatti, Salernitana ed Hellas Verona potrebbero trovare un accordo per uno scambio nel prossimo calciomercato, con Bonazzoli che si trasferirebbe in Veneto mentre Djuric compirebbe il percorso inverso, tornando in Campania dopo soli 6 mesi dall’addio.

LEGGI ANCHE>>> Dove si vedrà la Serie A l’anno prossimo? Cambia tutto, i dettagli

Calciomercato: accordo ad un passo fra Salernitana ed Hellas

Contatti in corso fra Salernitana ed Hellas per chiudere al più presto lo scambio che vedrebbe coinvolti Bonazzoli e Djuric nel prossimo calciomercato. I due club sarebbero ad un buon punto della contrattazione, complice anche la volontà dei due attaccanti di cambiare area dopo una prima parte di stagione complicata.

LEGGI ANCHE >>> Notizie Serie A: firma il campione francese