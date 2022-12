Al Thani in Italia, prende il club: super acquisti, l’annuncio 💣

Svolta per il club di Serie A: Al Thani è pronto ad acquistare la squadra di calcio italiana. Si preannuncia un calciomercato di gennaio scoppiettante per il club che sarà protagonista con grandi acquisti e super colpi. I tifosi già sognano questo momento dopo anni difficili e complicati. Arrivano le dichiarazioni da parte dell’intermediario che sta gestendo questa trattativa per portare lo sceicco del Qatar in Serie A. La famiglia reale è decisa e vuole a tutti i costi comprare il club italiano.

Serie A: Al Thani compra il club, calciomercato da sogno

Situazione complicata per il club che non naviga in buone acque. La dirigenza da diverso tempo s’è messa a lavoro per trovare nuovi acquirenti capaci di gestire al meglio il club.

Tra le varie ipotesi che sono sputate fuori, anche quella relativa all’arrivo in Serie A di Al Thani che vuole comprare la Sampdoria.

La famiglia reale sta lavorano per concludere l’operazione e portare a termine tutto prima dell’inizio del calciomercato di gennaio 2023. L’obiettivo è quello di subentrare all’attuale società e intervenire subito con dei super colpi nella prossima sessione invernale.

Al Thani compra la Sampdoria: super calciomercato

La squadra dovrà risalire in classifica, per questo motivo nel caso in Al Thani dovesse acquistare la Sampdoria dovrà fare un super calciomercato di gennaio. A partire dalla conferma di Sabiri: il trequartista è una delle rivelazioni di questo Mondiale in Qatar con il suo Marocco.

Intanto arrivano le parole di Di Silvio in merito all’arrivo di Al Thani in Italia.

Sampdoria: le parole di Di Silvio sull’arrivo di Al Thani

L’imprenditore Francesco Di Silvio è a lavoro per l’arrivo di Al Thani alla Sampdoria. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a clubdoria in merito all’acquisto da parte dello sceicco del club blucerchiato.

“La trattativa va avanti, le cifre sono importanti. Non dico più nulla riguardo la data e la fine della trattativa, l’obiettivo è fare il prossimo calciomercato di gennaio. Si vogliono investire tanti soldi. Tempi lunghi? Gli Al Thani sono fatti così, per acquistare il Psg hanno impiegato un anno. Ad oggi non è arrivata alcuna smentita, neanche da Bein Sport, la loro principale tv”.

