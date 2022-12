Calciomercato Napoli, due talenti per Spalletti: beffato il Milan

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata del Napoli. Stando alle ultime notizie, infatti, il club partenopeo sfrutterà al meglio la prossima sessione invernale per studiare nuovi colpi alla Kvaratskhelia. De Laurentiis e Giuntoli, fomentati dalla scoperta estiva, avrebbero posato i loro occhi su due giovani talenti turchi, sui quali ci sarebbe anche l’interesse del Milan. Secondo le ultime notizie, però, il Napoli si sarebbe mosso con largo anticipo e sotto traccia per i due talenti beffando anzitempo il Milan.

Calciomercato Napoli: doppio colpo per il futuro

Il Napoli dovrà fare poco e nulla nel prossimo calciomercato invernale, anche perchè Spalletti ha trovato un equilibrio con la squadra che difficilmente andrà a toccare nei prossimi mesi. Il ds Giuntoli vuole comunque premiare il tecnico azzurro per questi primi mesi di lavoro, e per farlo starebbe studiando un paio di colpi per il Napoli che verrà.

Gli azzurri passeranno questo inverno in Turchia, luogo di papabili affari per De Laurentiis. Stando alle ultime notizie, infatti, il Napoli avrebbe individuato due talenti turchi da inserire in rosa a partire dalla prossima stagione, sui quali però ci sarebbe la concorrenza di un’altra big di Serie A.

Secondo quanto riportato questa mattina da ‘Il Corriere dello Sport‘, il Napoli è pronta a sfidare il Milan per Arda Guler e Ferdi Kadioglu nel prossimo calciomercato, due giocatori che potrebbero rilevarsi dei colpi alla Kvaratskhelia.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, spesa dal Fenerbahce: piacciono Guler e Kadioglu

Il Napoli studia per il futuro e lo fa nel migliore dei modi iniziando a seguire due dei talenti più cristallini del calcio turco: Ferdi Kadioglu e Arda Guler del Fenerbahce. Due giocatori molto diversi ma estremamente promettenti, che hanno attirato l’attenzione di Giuntoli dopo le ottime prestazioni di questo inizio di stagione.

Il Napoli non è nuovo bussare alla porta del Fenerbahce, motivo per il quale gli ottimi rapporti con il club turco potrebbero favorire l’approdo in Campania dei due talenti. Questo non implica che ci saranno dei prezzi di favore per De Laurentiis. Secondo dati Transfermarkt, infatti, per riuscire a strappare Kadioglu e Guler al Fenerbahce nel prossimo calciomercato il Napoli dovrà preparare un tesoretto da almeno 40 milioni di euro.

LEGGI ANCHE>>> Giocherà in Ligue 1, che beffa al Napoli: annuncio di calciomercato

Calciomercato: l’asse Napoli Istanbul funziona

L’asse Napoli Istanbul nelle scorse sessioni di calciomercato ha funzionato, ed anche bene, vista l’importanza in rosa di gente come Kim e Elmas. Il club turco è bottega cara ma sicura per il club di De Laurentiis che, superando la concorrenza di Milan ed altri club in giro per l’Europa, è pronto a mettere a disposizione di Spalletti due dei talenti più cristallini del calcio turco moderno.

Kadioglu è un tutto fare, terzino destro, sinistro ed all’occorrenza anche trequartista, mentre Guler potrebbe rilevarsi essere il nuovo Kvaratskhelia.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Torino, colpo da Europa: arriva a gennaio dal Napoli