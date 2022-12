Bilanciopoli: Juventus nei guai, andrà in Serie B

Incredibile quello che sta accadendo in Serie A e nel calcio italiano, con la Juventus ancora una volta coinvolta. La famiglia Agnelli ha preso delle decisioni drastiche in questi giorni dopo le indagini concluse e l’inchiesta portata avanti dalla Procura di Torino, sono emerse cose gravissime che farebbero rischiare il peggio alla società bianconera, proprio come capitato nel 2006 con Calciopoli. La prima mossa della Juve è stata quella di fare fuori tanti esponenti importantissimi della dirigenza, oltre 10 persone tra cui anche il presidente Andrea Agnelli con i dirigenti Maurizio Arrivabene e Pavel Nedved.

Intercettazioni Juventus: news gravissime

Situazione Juventus davvero grave visto quanto sta accadendo in questi giorni. Ora spuntano anche le intercettazioni che mettono la Juventus nei guai. Nei giorni scorsi si sono dimessi dal proprio incarico i massimi esponenti per dare vita ad un nuovo progetto bianconero, dopo che gli stessi ex Juve si sono macchiati con reati gravi a livello personale e potrebbero portare anche la Giustizia Sportiva a prendere provvedimenti contro la stessa Juve. Perché la Juventus è quotata in Borsa con Azioni e gli azionisti sono stati beffati dal club bianconero e i loro dirigenti per i falsi in bilancio, le irregolarità economiche e tanto altro.

In molti stanno iniziando a pensare a cosa rischia la Juventus e potrebbero essere davvero tante le sanzioni a livello sportivo. Oltre ad arrivare una pesante multa e punire a livello personale ogni singolo elemento da Agnelli, Arrivabene e Nedved, il club anche è finito nei guai per il caso Bilanciopoli.

Può anche subire una forte penalizzazione la Juve a livello di punti e rischiare fino alla retrocessione.

Caso Juventus: cosa rischia?

Juventus, retrocessione possibile? Lo capiremo solo nelle prossime settimane, perché è davvero grave quello che sta accadendo ed è accaduto fino a quando tutto è stato poi tirato in ballo. Il caso Juventus è una situazione particolare che può portare fino alla retrocessione e tanti punti di penalizzazione come avvenne nel 2006 con Calciopoli. Gonfiati tutti i bilanci, adesso si parla di Bilanciopoli.

Juventus: retrocessione in Serie B

Juventus in Serie B? E’ sempre più probabile che ciò possa accadere visto quello che sta spuntando fuori in queste ultime settimane. L’inchiesta PRISMA può portare a sviluppi importanti e gravi per la giustizia sportiva che andrebbe a sanzionare la Juventus, retrocessione che potrebbe diventare il vero incubo. Ancora una volta, come nel 2006. Molti avvocati e persone dello sport sono sicure che il mondo del calcio punirà in maniera forte e severa la Juventus, ma anche altri club rischiano di seguire il club bianconero in sul fondo.

