Juventus, Agnelli schock: “Quanta m***a, racconto tutto”

Arrivano nuove notizie riguardo la questione societaria che ha colpito la Juventus, dopo le dimissioni del presidente Agnelli e dell’intero cda bianconero. Una situazione complessa e particolare che rischia di compromettere il cammino della squadra sia in campionato che in Europa, con gli uomini di allegri che da febbraio saranno impegnati in Europa League dopo l’eliminazione dalla Champions. Ecco le parole scottanti dell’ormai ex presidente Andrea Agnelli che racconta tutti i dettagli riguardo il caso plusvalenze.

Juventus: Agnelli svela tutto

Toccherà a Massimiliano Allegri tenere tutti in riga. Sicuramente per il tecnico non sarà facile gestire una situazione come questa. Giorno dopo giorno, infatti, emergono tabulati di intercettazioni, che rischiano di compromettere la posizione della Juve riguardo l’inchiesta plusvalenze.

E’ il quotidiano La Repubblica, nella sua edizione odierna, a far uscire fuori nuove parole di una telefonata intercettata dall’ex presidente della Juve Agnelli e Arrivabene. Nel discorso tra le parti si evince come la società aveva una serie di debiti dovuti non solo dall’emergenza covid ma anche da altro.

Parole che sono finite nel mirino della magistratura, ecco cosa ha detto Agnelli.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Juventus, intercettazione Agnelli Arrivabene: le parole

Continuano ad uscire fuori documenti, chat e stralci di intercettazioni riguardo la Juventus. C’è una telefonata del settembre 2021 tra Agnelli e Arrivabene rivelata da Repubblica. Il quotidiano riporta integralmente le dichiarazioni dell’allora presidente bianconero. In merito al bilancio negativo della società, non solo il Covid ma anche altre questioni hanno ingolfato la macchina con ammortamenti e non solo. “Sotto c’è tutta la m***a che non possiamo dire”, il virgolettato nel mirino degli inquirenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTA NOTIZIA >>> Juventus esclusa dalle coppe: annuncio ufficiale della UEFA

Juventus, a cosa si riferisce Agnelli durante l’intercettazione con Cherubini

Una crescita di costi, tra stipendi e cartellini, partita dopo l’acquisto di Higuain. A conferma dell’intercettazione di Agnelli con Arrivabene in merito al bilancio Juve, anche altre parole del direttore finanziario Cerrato che afferma come sia stato fatto all in con gli acquisti di Ronaldo e De Ligt e subito dopo sia arrivato il Covid che ha compromesso ulteriormente tutto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTA NOTIZIA >>> Juventus, l’intercettazione che incastra Elkann: “Sono dissennati”