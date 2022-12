Juventus: si è infortunato di nuovo, non giocherà più quest’anno

Juventus tormentata dagli infortuni quest’anno. Non è un periodo facile per il club bianconero, che in pochi mesi ha visto l’eliminazione ai gironi di Champions League, tanti big infortunati e mai stati a disposizione di Allegri e ora anche le dimissioni di massa della società, con tre figure importantissime come Agnelli, Arrivabene e Nedved che hanno detto addio al club per le indagini della Procura di Torino nell’inchiesta PRISMA che avrebbero evidenziato le falsificazioni dei conti della Juve.

Infortuni Juventus: si è fatto male di nuovo

Un’altra volta infortunato l’esterno d’attacco della Juventus, una pessima notizia per tutta la Juve che non vedeva l’ora di puntare su di lui dal mese di gennaio in poi, quando inizierà praticamente una nuova stagione dopo il lungo periodo di pausa a causa dei Mondiali 2022 che si stanno svolgendo in Qatar. Chiesa, Pogba, Di Maria, Vlahovic e tanti altri campioni che hanno avuto problemi di infortunio quest’anno. Ed è proprio dalla competizione delle Nazionali che arriva un’altra stangata per la Juve. Perché tra i giocatori che sono presenti al Mondiale che rappresentano la Juve e che possono arrivare fino in fondo ci sono anche Di Maria per l’Argentina e Danilo e Alex Sandro per il Brasile.

I prossimi giorni saranno indicativi per capire le condizioni di questi giocatori per quando torneranno a Torino dopo il Mondiale in Qatar. Nel frattempo, le notizie prime notizie non sono del tutto convincenti per la Juve che deve fare i conti con un altro infortunio del calciatore argentino che è stato preso per fare la differenza in attacco. Ancora una volta però è andato ko e non sembra riuscire più ad avere continuità.

Angel Di Maria si è infortunato di nuovo e la Juventus ora rischia di non averlo più a disposizione.

Argentina: infortunio Di Maria, condizioni e tempi recupero

Nell’ultima partita giocata ai Mondiali dall’Argentina contro la Polonia è uscito prima della fine l’esterno della Juve, Di Maria si è infortunato ai Mondiali e ad annunciarlo è stato il ct Scaloni al termine della partita. Queste alcune delle sue parole:

“Di Maria all’inizio stava bene, è stato sostituito per un fastidio al quadricipite della coscia, ha sentito la gamba irrigidirsi. Angel è troppo importante, non possiamo rischiare”.

Ora bisognerà capire quali saranno in vista delle prossime partite le condizioni e i tempi di recupero di Di Maria con la Juventus in ansia per il proprio giocatore. C’è anche il rischio che non riesca più a recuperare quest’anno per le ultime partite dei Mondiali.

Juventus: Di Maria ancora infortunato

Quest’anno non è praticamente quasi mai stato a disposizione di Allegri con continuità. Dopo le polemiche per la sua firma arrivata dopo mesi di corteggiamento, Di Maria con la Juventus per gli infortuni. Infatti con la maglia della Juve ha giocato soltanto 10 partite tra Serie A e Champions League in questa prima parte di stagione. La seconda parte la Juve spera di vederlo in campo con più regolarità prima del suo addio in estate.

