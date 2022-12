Ritorno alla Juventus, il suo annuncio ha spiazzato tutti

Proseguono le indiscrezioni relative al futuro assetto societario della Juventus dopo le dimissioni dell’intero cda e del presidente Andrea Agnelli. Scelte già due figure tecniche nei ruoli apicali del club, come direttore generale Maurizio Scanavino e come nuovo presidente il commercialista Gianluca Ferrero. Adesso la società è a lavoro per inserire all’interno dell’organigramma sportivo un ex bandiera, simbolo della Vecchia Signora. Tra ritorni e sorprese, spunta il messaggio a sorpresa dell’ex giocatore che ha spiazzato tutti i tifosi.

Torna alla Juventus, tifosi sorpresi: cosa sta succedendo

Settimana intensa per la Juventus dopo l’annuncio delle dimissioni del presidente Andrea Angelli e tutto il cda. Arrivano notizie sempre più scottanti riguardo l’inchiesta della Procura di Torino che ha messo nel mirino gli ultimi tre bilanci della società. Tra intercettazioni e indagine varie, i tifosi sono spazientiti e chiedono a gran voce chiarezza da parte del club che ieri ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha assicurato la totale buonafede nel lavoro svolto.

Intanto prosegue la rivoluzione societaria della Juve e dopo la nomina di due figure tecniche, come direttore generale e presidente, c’è un’altra casella da completare che è quella del vice presidente. Si sta facendo largo l’ipotesi del ritorno dell’ex bandiera della Juve. Una notizia davvero sorprendete.

Poco fa è arrivato l’annuncio ufficiale da parte dell’ex capitano della Juventus Del Piero.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Del Piero torna alla Juve, l’annuncio dell’ex capitano: tifosi spiazzati

Attraverso il proprio profilo Instagram Del Piero ha scritto un lungo messaggio in merito al suo ritorno alla Juventus. L’ex capitano è stato abbastanza chiaro e in questo momento non intende esporsi pubblicamente su questa vicenda. Inoltre lancia un segnale importante a tutti i tifosi “è il momento di essere ancora più juventini”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus: fallimento e retrocessione, l’avvocato conferma 😱

Del Piero alla Juve, il messaggio dell’ex capitano

“Una parte, nemmeno piccola, della mia vita è la Juventus. Sto seguendo, come tutti i tifosi, con particolare attenzione e trasporto la vicenda. In situazioni come queste è normale che mi vengano chiesti commenti ed è altrettanto inevitabile che si scrivano e si dicano tante cose. La cosa importante è quella di mettere nelle migliori condizioni chi in questo momento sta lavorando per il bene del club in una fase complessa della sua storia. Merita il mio e tutto l’appoggio dei tifosi della Juventus che devono sentirsi ancor più juventini in questa fase”.

Ritorno dell’ex capitano della Juventus Del Piero in società. Così risponde Alex. “Non intendo commentare notizie o indiscrezioni che, in questo momento, possono tramutarsi in speculazioni”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juve, intercettazione shock: “A questi li supercazzoliamo…”