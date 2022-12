Calciomercato: ufficiale il nuovo mister, nome a sorpresa

Ribaltone sulla panchina del club italiano che ha deciso di richiamare un ex giocatore che dovrà guidare nelle vesti di allenatore la squadra. Una volta incredibile e quasi sorprendente, considerando che l’ex calciatore aveva altri impegni per questa stagione calcistica. E, invece, il presidente è riuscito a convincerlo e dunque sarà lui il nuovo allenatore della Prima Squadra. Avrà l’arduo compito di gestire una situazione complessa e difficile. Dovrà risollevare l’ambiente e tentare nell’impresa di portare avanti un progetto sportivo importante con obiettivi chiari per il futuro.

E’ l’ex calciatore il nuovo allenatore: tifosi spiazzati

Nella giornata di oggi è arrivata la notizia relativa al cambio di allenatore tra le fila del club italiano. Una svolta incredibile ma necessaria a causa dello scarso rendimento della squadra che, fino a questo momento, ha deluso ogni tipo di aspettative. In queste circostanze, come di consueto, a pagare è sempre l’allenatore che è stato esonerato.

Al suo posto la società ha deciso di virare su una figura di grande carisma. Un ex giocatore dal passato importante tra le fila di club di Serie A. Un nome nuovo e a sorpresa che, in un certo senso, ha spiazzato anche i tifosi che si aspettavano un altro tipo di scelta. Da capire, adesso, se questa è una decisione definitiva o soltanto momentanea. Intanto il neo tecnico guiderà subito la squadra in vista del prossimo appuntamento.

Scelto il nuovo allenatore del Novara dopo l’esonero di Cevoli: è l’ex centrocampista di Chievo, Fiorentina e Sampdoria Franco Semioli.

Novara: Franco Semioli al posto di Cevoli in panchina

Sconfitta fatale per Roberto Cevoli esonerato dal Novara. Al suo posto promosso Franco Semioli, tecnico della Primavera. La scelta è maturata a seguito dei pessimi risultati ottenuti nell’ultimo periodo: 4 punti nelle ultime 5 gare con la squadra attualmente al settimo posto in classifica nel girone A di Lega Pro. A inizio stagione gli obiettivi erano ben altri. Adesso la vetta dista ben sette punti.

Prima volta tra i professionisti per Franco Semioli, ex centrocampista di Chievo e Sampdoria tra le tante. Il neo allenatore, che ha fatto molto bene con la Primavera del Novara, sarà coadiuvato da Cristian Viola che ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda.

Novara: ufficiale l’esonero di Cevoli

Svolta in panchina per il Novara che ha esonerato Cevoli sostituendolo con l’allenatore della Primavera Semioli. Questo il comunicato del club in merito all’addio dell’ex tecnico del Renate.

“Il Novara Football Club rende noto che Roberto Cevoli non sarà più il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra”.

