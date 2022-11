Juventus: cacciano Vlahovic, il sostituto arriva dai Mondiali

La Juve pensa al futuro immediato e già nel 2023 possono esserci grandi cambiamenti per il club bianconero che può sacrificare diversi giocatori di livello. La Juve pensa di cedere dei giocatori che porterebbero introiti importanti nelle casse della società, per poi investire su altri giovani calciatori che sono finiti nel mirino. Tra questi ci sarebbe anche un giocatore impegnati ai Mondiali 2022 in Qatar. La società sta osservando attentamente la competizione che si sta svolgendo in Medio Oriente.

Calciomercato Juve: via Vlahovic

E’ una stagione davvero particolare quella che sta affrontando il giovane attaccante serbo che dai Mondiali 2022 fa parlare ancora di se, ma in senso negativo e non per fatti inerenti al campo. Infatti, pare che il giovane bomber, che quest’anno ha avuto seri problemi di gol e anche fisici che gli hanno impedito il percorso di crescita, sia coinvolto in uno scandalo tra giocatori della Serbia che sarebbero andati a letto con le mogli di altri giocatori in Qatar. Un problema che avrebbe innescato risse e polemiche. Ma qualcosa di più vero potrebbe corrispondere al fatto che le condizioni di Dusan non siano delle migliori e Allegri non ha un super feeling col giocatore. Ecco che allora la Juventus può pensare di cedere Vlahovic e puntare su un sostituto che sta giocando i Mondiali.

C’è un giocatore che in Qatar ancora non è andato a segno, ma sta sfruttando l’occasione con la sua Nazionale nel migliore dei modi. Si sta mettendo in mostra il giovane attaccante classe 2000 canadese Jonathan David che piace alla Juventus. Sul giovane bomber del Lille però ci sono anche altri grandi club interessati come Chelsea, Manchester United e Bayern Monaco, che al momento sarebbero i principali favoriti per prenderlo la prossima estate.

La Juventus è pronta a puntare sull’acquisto di Jonathan David per l’attacco.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato: Jonathan David Juventus, l’obiettivo

La Juventus vuole ingaggiare Jonathan David per l’attacco e attende l’occasione migliore. Il giovane attaccante è uno dei profili che più piacciono alla dirigenza bianconera che potrebbe così lasciare andare il giovane bomber.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus: nuovo progetto, il calciatore accetta

Juve: il prezzo di David

La squadra francese del Lille ha fissato il prezzo per la cessione di vicino ai 50 milioni di euro. E’ questa la cifra che dovrà investire la Juventus per comprare Jonathan David e che servirà la prossima estate per anticipare la concorrenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato: De Paul torna in Serie A, il prezzo