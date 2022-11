Penalizzazione Juventus: va ai domiciliari, paga anche l’allenatore

Incredibile quanto accaduto nel mondo del calcio italiano e della Juventus ancora una volta. Il presidente Agnelli e la dirigenza si sono fatti da parte quasi obbligati per le indagini portate avanti dalla Procura di Torino che ora mettono il club bianconero nel mirino.

Juve: penalizzazione e arresti dopo le dimissioni

E’ uno dei grandi scandali della Juventus questo che ha coinvolto la famiglia Agnelli. Perché l’inchiesta Prisma iniziata nel maggio 2021 ora sta portando sviluppi importanti da parte della Procura di Torino che indaga sui bilanci della Juventus che porterebbero a sanzioni importanti. Per questo motivo tutta la dirigenza, compreso il presidente, si è dovuta dimettere. Bilanci che sarebbero stati falsati attraverso plusvalenze e altre manovre irregolari. Nel mirino ci sarebbero 62 operazioni di mercato e più della metà, ben 42, riguardano proprio la Juve.

Dalla giustizia sportiva con l’indagine della Covisoc si è passati a quella della Procura federale che ha costretto alla Juve e i suoi uomini di potere a farsi da parte con delle dimissioni. Perché ora il club bianconero rischia davvero tanto. Tutti indagati e ascoltati, sono tutti coinvolti nella Juventus.

La Juventus rischia punti di penalizzazione in classifica Serie A dopo le dimissioni di Agnelli e tutto il CDA.

Juventus: penalizzazione in classifica Serie A

Le indagini si sono chiuse lo scorso 24 ottobre da parte della Procura di Torino con 16 indagati nella Juventus che ora rischia penalizzazioni in classifica Serie A. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Procura Figc ha chiesto gli atti ai pm, dove il rischio per il club bianconero sarebbe quello di un’apertura di un nuovo fascicolo. Così facendo, rischierebbe punti di penalizzazione la Juventus secondo l’Art. 31.

Juventus: Agnelli ai domiciliari

Davvero incredibile cosa può essere accaduto alla Juventus che rischia penalizzazioni in classifica con anche Allegri che pagherebbe caro. Intanto, riguardo l’arresto e la richiesta di domiciliari per Andrea Agnelli, è stata rigettata la richiesta di misura cautelare. Le accuse sono davvero tante: falso in bilancio, falso delle comunicazioni sociali, false comunicazioni rivolte al mercato, ostacolo all’esercizio delle autorità di pubblica vigilanza, aggiotaggio e uso di fatture per operazioni inesistenti. Un giorno che la Juventus difficilmente dimenticherà e questo periodo rischia di complicarsi e creare ancora più scalpore nei giocatori e in campo.

