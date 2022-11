Dietrofront Juventus: torna in società dopo le dimissioni

Ci sono notizie molto importanti che riguardano la Juventus e l’incredibile scelta della società riguardo uno dei noti volti che in queste ultime ore ha annunciato le dimissioni. Adesso tornerà nuovamente in società con il suo ruolo.

Indagini Juventus: cosa sta succedendo

Caos totale in casa Juve per quanto accaduto nelle ultime ore, dove il club è stato costretto a dare annuncio choc per le indagini portate avanti dalla Procura di Torino e che si sono concluse. Rischiano in molti nella Juventus e sono arrivate dimissioni a tappeto da parte di molti esponenti fino anche al presidente Agnelli. Ora però uno di questi è pronto a fare ritorno in bianconero.

Si starebbe per creare uno scenario davvero incredibile nella Juve, dopo le dimissioni presentate uno di loro può tornare. Tra i grandi nomi che hanno detto addio: Agnelli, Arrivabene e Nedved perché indagati per falso bilancio ed altre irregolarità gravi. Già scelto il nuovo presidente della Juventus che proverà a guidare verso la luce il club bianconero dal punto di vista economico e anche in merito a risultati sportivi. Tanti gli errori fatti in questi anni che John Elkann non vuole più vedere e chiede di fare ora la differenza.

La Juventus potrebbe ingaggiare Nedved nuovamente in dirigenza dopo le dimissioni.

Juventus: Nedved pronto a tornare

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, intanto, non si esclude anche un incredibile rientro di Pavel Nedved nella dirigenza della Juventus dopo la scelta del nuovo presidente. Decisive le prossime ore per sistemare al meglio tutta questa vicenda e non dare preoccupazioni maggiori ai giocatori che si ritroveranno presto alla Continassa, loro che hanno già il pensiero e il dovere di provare a rimontare sul campo gli errori fatti.

Juventus: Cherubini e Allegri confermati

Questa rivoluzione in casa Juventus che ha portato alle dimissioni di Nedved e altri non tocca Cherubini e Allegri. Infatti, come rivelato da La Gazzetta dello Sport, la Juve non cambierà la parte sportiva attuale e resteranno, appunto, in carica a svolgere il proprio lavoro il direttore sportivo Federico Cherubini e l’allenatore Massimiliano Allegri. Un loro possibile addio sarà legato dalle scelte della nuova società per eventuali piani futuri se non dovessero rispettare le alte aspettative bianconere.

