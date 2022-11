Inter: Handanovic contro Onana, portiere imbufalito

Polemica in casa Inter, caos a causa del dualismo tra Onana e Handanovic: portiere imbufalito per la scelta.

Inter, Onana o Handanovic: cosa sta succedendo

Prima parte di stagione altalenante per la società neroazzurra che non è riuscita a mantenere in campionato il passo del Napoli. La distanza dalla vetta è ancora elevata e si proverà una svolta subito dopo i Mondiali. Un grosso aiuto dovrà arrivare anche dal calciomercato con Marotta pronto ad accontentare il suo allenatore con l’arrivo di nuovi giocatori.

La società neroazzurra si sta muovendo per prendere nel prossimo calciomercato di gennaio. L’obiettivo è rinforzare la rosa rendendola ancora più competitiva. Intanto il tecnico dovrà essere bravo a gestire la situazione relativa al dualismo di alcuni giocatori: in particolar modo va considerata quella del portiere. Dopo la titolarità di Handanovic, Inzaghi ha deciso di affidare le chiavi della porta ad Onana.

Intanto arrivano pesanti critiche nei confronti dell’attuale tecnico dell’Inter Inzaghi da parte dell’ex calciatore. Ecco il pensiero di Frey su Onana e Handanovic.

Inter, Handanovic o Onana: la scelta di Frey e la stoccata ad Inzaghi

L’ex portiere dell’Inter Sebastien Frey ha parlato di Handanovic e Onana sul canale Twitch TvPlay.

“Ho seguito Onana, è un portiere di grande carisma e personalità. È arrivato all’Inter, senza fare polemiche ed ha aspettato il suo turno. Io avrei cambiato subito. E’ brutto ciò che hanno fatto con Samir, non l’ho trovato molto rispettoso. L’hanno fatto prima sbagliare e poi l’hanno sostituito. Onana ha grande personalità, è moderno, molto bravo con i piedi. Mi piacerebbe capire cosa è successo due giorni fa ai Mondiali con il Camerun. Questa è una cosa che, da fuori, non è bello. Non so cosa sia successo, non posso esprimere un giudizio. Sarebbe da capire cosa sia successo, anche per la sua tranquillità all’Inter in campionato”.

Inter, l’ex Frey su Simone Inzaghi

Non solo di Onana e Handanovic, ecco il pensiero di Frey sull’allenatore dell’Inter Inzaghi.

“L’avvio di stagione di quest’anno è stato un po’ così, c’erano degli strascichi a causa dello Scudetto perso. Poi la gara in Champions contro il Barcellona ha cambiato tutto, ad oggi Inzaghi è l’uomo giusto per l’Inter, la squadra lo segue e i risultati iniziano ad arrivare”.

