Rivoluzione Juventus: cessione immediata, sacrificato l’ex viola 💣

Importanti notizie che riguardano il mondo della Juventus che ha subito un’incredibile colpo dal punto di vista mediatico per quanto accaduto nelle ultime ore, dove sono arrivate le dimissioni del presidente Agnelli e dei dirigenti bianconeri. Ora però c’è anche il rischio di grandi cessioni.

Cessioni Juventus: pronto l’addio di un campione

La Juventus è stata protagonista nella tarda serata di ieri di un episodio molto grave, dove sono state ufficializzate le dimissioni del suo presidente, Andrea Agnelli, così come di altri pezzi importanti della dirigenza bianconera, come Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene. Tutto questo provocato dalla crisi economica e dalle irregolarità nei bilanci per la questione plusvalenze. Un momento negativo per la Juve che rischia di subire anche problemi sul calciomercato, con dei giocatori che rischiano di andar via nei prossimi mesi.

Anche i migliori della rosa possono lasciare la Juventus e per questo ci sarebbe in atto una vera rivoluzione da parte della società che inizierebbe a pensare a come rientrare dai problemi economici. Di recente la Juve ha investito ben 81 milioni di euro per l’acquisto di un giocatore dalla Fiorentina che già può essere messo in vendita. Il giocatore ha segnato solo 16 gol in 36 partite con la maglia bianconera.

La Juventus pensa alla cessione di Vlahovic come sacrificato.

Juventus: Vlahovic sacrificato

Non è un buon momento per la carriera di Dusan Vlahovic he può essere sacrificato dalla Juventus con una cessione. Il giocatore quest’anno ha avuto diversi problemi di gol e di infortunio che gli stanno caratterizzando anche il Mondiale con la Serbia. Saranno decisivi i prossimi mesi per capire la nuova proprietà che intenzioni ha con il giovane attaccante, che all’estero ha ancora molto mercato.

Calciomercato Juve: Vlahovic via senza Champions

La Juventus può pensare di cedere Vlahovic in estate se non riuscisse ad entrare almeno in Champions League per la prossima stagione. La situazione dell’attaccante serbo sarà decisa dalla nuova proprietà che in queste ore si sta collocando nella Juventus per avere un futuro importante, dal punto di vista dei risultati e di quello economico.

