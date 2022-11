Esonero durante la sosta, un campione del Mondo in panchina: arriva subito

Un campione del Mondo dell’Italia 2006 finirà in panchina, per il progetto del club italiano. Durante la sosta per i Mondiali, ecco l’arrivo di uno dei campioni del Mondo dell’Italia che fece sognare in Germania, potrebbe arrivare già oggi la decisione.

Esonero in arrivo, il campione del Mondo sarà il nuovo allenatore: l’annuncio

Dopo i diversi rumors legati all’esonero per un club italiano, con una panchina che salta in Italia, c’è l’annuncio in merito a chi prenderà il suo posto.

Sono diversi i campioni del Mondo dell’Italia che fu che, nel corso di questi ultimi anni, hanno mosso i primi passi da allenatore. Da Pirlo a Gattuso, che sono probabilmente i due tra i campioni del Mondo del 2006 ad aver già raggiunto traguardi importanti e ai vertici del calcio italiano, per quanto riguarda il ruolo da allenatore, passando per Grosso, Inzaghi e molti altri.

Ora è il turno anche di Alberto Gilardino, che potrebbe ben presto diventare il nuovo allenatore del Genoa. Secondo alcune indiscrezioni venute fuori nella serata di ieri e dopo la pesante sconfitta contro il Perugia, perché ora il Frosinone dista ben 8 punti, la società dei Grifoni potrebbe scegliere proprio Alberto Gilardino per la panchina al posto dell’esonerato Blessin.

Notizie Genoa, Gilardino in panchina: le ultime

Sono i colleghi di Tuttosport a riportare le ultime notizie legate al Genoa e ad Alberto Gilardino, possibile nuovo allenatore dei Grifoni. Il tecnico dell’attuale formazione Primavera, potrebbe essere infatti promosso ad un ruolo in Prima Squadra, andando così ad occupare un ruolo importante, per la panchina. Aveva già vissuto un ruolo importante e da allenatore, nell’esperienza vissuta prima alla Pro Vercelli e poi al Siena, ora potrebbe accadere con il club rossoblu.

Genoa, le ultime sull’esonero di Blessin

Blessin verso l’esonero, il Genoa starebbe pensando concretamente alla soluzione interna con Alberto Gilardino. Poco più lontano, tra le idee e sullo sfondo, c’è anche Aurelio Andreazzoli. Molto dipenderà dalle volontà della società che, per dare uno scossone al club, potrebbe piazzare proprio Gilardino in panchina.

