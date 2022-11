Francia: guai per Giroud, l’annuncio sull’attaccante infortunato

Importanti notizie che riguardano i Mondiali 2022 in Qatar. Ancora una volta è una notizia di infortunio e che riguarda sempre la Francia, una delle principali Nazionali tra le top colpite e che deve fare a meno di molti giocatori. Ora arriva un nuovo aggiornamento.

Mondiali 2022: infortuni Francia, c’è l’annuncio

Un’altra notizia riguardo i calciatori infortunati arriva dal Qatar e che riguarda ancora la Francia di Deschampes che è una delle favorite per la vittoria finale. La Nazionale campione in carica si trova a 6 punti nel girone ed è ormai certa del passaggio al turno ad eliminazione diretta con gli Ottavi di Finale. Bisognerà capire che beccherà la squadra per poter proseguire il proprio cammino con l’obiettivo di arrivare in finale e vincere la competizione. In un primo momento c’era scoraggiamento per l’infortunio di Benzema poco prima di iniziare i Mondiali.

Ora però arriva una notizia che fa sorridere tutti. Il giocatore non è mai stato sostituito in lista forse perché proprio il ct sperava di recuperare il proprio bomber e Pallone d’Oro per le fasi finali. Nel silenzio lavora sul recupero e ora arriva una notizia importante che riguarda proprio l’attaccante che fino a questo momento è stato sostituito in grande maniera da Giroud.

Ultimissime notizie sulle condizioni di Benzema, rientro dall’infortunio che sembra vicino e ora la Francia spera.

Francia: infortunio Benzema, rientro vicino per i Mondiali 2022

Karim Benzema può rientrare dall’infortunio e giocare i Mondiali 2022. Arriva l’importante notizia riguardo l’attaccante francese che a sorpresa potrebbe tornare a disposizione del ct e dei suoi compagni di squadra per le fasi finali.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, Benzema sta recuperando dall’infortunio alla coscia. L’attaccante francese non essendo mai stato sostituito dal ct Deschampes non è stato escluso quindi dalla lista dei convocati. Infatti, potrebbe clamorosamente fare ritorno in gruppo.

Francia: Benzema fa fuori Giroud

Una notizia che può fare felice molti in Francia ma non del tutto Giroud che tornerebbe ad essere il panchinaro di Benzema al fianco di Mbappe per la formazione della Francia.

