Calciomercato, svolta Roma: Mourinho decisivo, si è convinto

Si muove il calciomercato Roma. Per gennaio Tiago Pinto ha in programma una serie di investimenti. Ecco le ultimissime notizie che arrivano da Trigoria.

Calciomercato Roma: Mourinho beffa tutti, lo porta in giallorosso

Arrivano indiscrezioni riguardo le prossime mosse che farà la squadra della Roma per la sessione invernale di calciomercato. Una prima parte di stagione altalenante per Mourinho che ha manifestato alla sua dirigenza insoddisfazione per la rosa a disposizione. Ecco perché la proprietà è pronta a mettere mano al portafogli e ad accontentare lo Special One.

Richieste chiare quelle di Mou a Tiago Pinto. Servono rinforzi alla squadra in ogni reparto. Ovviamente servirà anche qualche cessione per librare posto a qualcuno che sicuramente arriverà a gennaio. In particolar modo, alla squadra, serve un nuovo esterno destro; un centrocampista; un trequartista o attaccante ed un difensore centrale. Una lista della spesa bella ampia con il club che è pronto ad accontentare il suo allenatore.

Le ambizione della proprietà americana giallorossa sono davvero alte, ecco perché dopo Dybala sono previsti nuovi grandi investimenti che hanno come obiettivo quello di aumentare il valoro della rosa. Dalla Premier League può arrivare un giocatore che in questa squadra può fare la differenza e conquistare il posto da titolare in brevissimo tempo.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato Roma, dall’Inghilterra ecco il difensore del Leicester Soyuncu.

Soyuncu alla Roma, è lui il prescelto di Mourinho

In difesa Josè Mourinho vorrebbe un centrale in più. Uno dei nomi nel mirino del tecnico portoghese, oltre a quello di Ndicka dell’Eintracht Francoforte, è il difensore del Leicester Çağlar Soyuncu che può arrivare alla Roma nel prossimo calciomercato di gennaio 2023. A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Roma, quanto costa Soyuncu

Il ventiseienne turco veste la maglia del Leicester City dal 2018, ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Soyuncu può andare alla Roma nel prossimo calciomercato di gennaio 2023 a prezzo di saldo. L’affare può decollare visto che percepisce in Inghilterra un ingaggio da 2 milioni a stagione, una cifra che i giallorossi possono garantirgli. Tiago Pinto è pronto per il colpo, da capire se prima servirà prima la cessione di Kumulla (che interessa alla Fiorentina).

