Lazio: è fatta per Milinkovic Savic, la data del trasferimento

Ultime notizie di calciomercato sul trasferimento del calciatore della Lazio, pronto a lasciare dopo molti anni il club biancoceleste. Ora c’è la possibilità per lui di firmare con uno dei migliori club al mondo e non si lascerà sfuggire quest’occasione di mercato.

Calciomercato Lazio: cessione Milinkovic Savic

Il centrocampista serbo vuole lasciare la Lazio perché vuole giocare in un club più importante dove possa vincere titoli. A 27 anni e dopo essersi affermato come il migliore nel suo ruolo in Serie A è pronto ad una nuova avventura. Il suo contratto in scadenza nel 2024 può facilitare questo passaggio la prossima estate. Sembra sempre più vicino l’addio dalla Lazio del calciatore, che ha lasciato un segno importante nella Lazio e ai tifosi in questi anni. I suoi numeri parlano da soli e continuano a migliorare anno dopo anno. Quest’anno ha messo a segno 6 gol e 8 assist in stagione dopo poche giornate solo giocate.

In questo momento si sta giocando i Mondiali 2022 in Qatar con la sua Serbia e ha voglia di stupire anche lì. Poi sarà tempo di pensare al mercato, perché sono tanti i club che hanno messo il giocatore nel mirino e proprio al Mondiale hanno l’occasione di seguirlo da vicino. Tra questi ci sarebbe proprio il Real Madrid, che ha visto difficoltà nella trattativa per arrivare ad un giocatorre come Jude Bellingham, sempre più vicino alla firma con il Liverpool.

Il Real Madrid punta ad acquistare Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio.

Real Madrid: offerta per Milinkovic Savic, la strategia di mercato

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il Real Madrid sarebbe interessato ad acquistare Sergej Milinkovic Savic nella prossima finestra di mercato estiva. Infatti, il centrocampista serbo ha una valutazione alta vicino a i 100 milioni per Lotito, che però potrebbe ritrovarsi costretto a lasciarlo partire a 60 o 50 milioni la prossima estate. Il motivo? Il suo contratto in scadenza nel 2024 che non sarà rinnovato. La Lazio può accettare l’offerta del Real Madrid per Milinkovic Savic.

Milinkovic Savic Real Madrid: ci sono ancheJuve e Manchester United

Non soltanto il Real Madrid vuole comprare Milinkovic Savic, anche Juventus e Manchester United stanno seguendo da vicino il giocatore per chiudere il suo possibile acquisto. In questi mesi potrebbero esserci dei contatti decisivi per il trasferimento del giocatore, con i Blancos al momento in vantaggio tra le scelte da fare.

