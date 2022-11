Calciomercato, arriva Okafor: operazione da 35 milioni

Arrivano importanti novità in merito al futuro di Noah Okafor nel prossimo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante del Salisburgo potrebbe approdare nel suo nuovo club per 35 milioni di euro.

Calciomercato, colpo Okafor: le ultime

Noah Okafor è considerato uno dei migliori talenti del calcio europeo. Dopo aver impressionato a suon di gol e prestazioni nelle ultime due edizioni di Champions League, su di lui si sono posati gli occhi di tantissime big del calcio italiano ed europeo.

Consapevole del suo potenziale, dopo aver passato due stagioni al RedBull Salisburgo, Okafor è pronto a compiere il definitivo salto di qualità lasciando il club austriaco per passare in una big del calcio europeo già a partire dalla prossima stagione. Sullo svizzero del 2000 la concorrenza è forte, ma stando alle ultime notizie c’è una destinazione in particolare fra quelle plausibili che stuzzica e non poco l’ex Basilea.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, Noah Okafor avrebbe infatti chiesto al suo entourage di approfondire la questione con il Milan, club che sin dal primo incontro di Champions contro il Salisburgo ha palesato l’interesse nei confronti dello svizzero.

Calciomercato Milan, obiettivo Okafor: servono 35 milioni

Paolo Maldini è sempre più convinto che Noah Okafor possa essere l’attaccante del futuro del Milan, visto che il ragazzo rappresenta essere un profilo funzionale per l’idea di calcio che sta portando avanti da due anni e mezzo il club rossonero. Vista la folta concorrenza non c’è tempo da perdere e, molto probabilmente, la dirigenza rossonera organizzerà con quella austriaca un incontro subito dopo il Mondiale per parlare del futuro dell’attaccante, che ora potrebbe davvero diventare il grande obiettivo del Diavolo per l’estate 2023.

Okafor vuole una big, apprezza il Milan ed i rossoneri sono pronti a portarlo in Italia nel prossimo calciomercato. Dal canto suo il Salisburgo ha fissato il prezzo dell’attaccante: per lo svizzero ci vorranno almeno 35 milioni di euro, cifra che Maldini e Massara sarebbero disposti a sborsare solo in estate, dato che si tratta di un investimento importante.

Milan, Okafor piace a mezza Europa: la concorrenza

Il Milan ha l’obbligo di provare ad anticipare la concorrenza se davvero vuole regalare a Stefano Pioli il classe 2000 per la prossima stagione. Oltre ai rossoneri, infatti, anche Liverpool ed Inter sono in lizza per assicurarsi Okafor nel prossimo calciomercato, con i Reds in vantaggio su tutti vista la notevole capacità economica a disposizione. Maldini e Massara però non si intimoriscono, e sono pronti a studiare ogni soluzione possibile per portare l’attaccante del Salisburgo a Milanello in estate.

