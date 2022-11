Calciomercato, clamoroso Ronaldo: Mendes lo sta portando dagli acerrimi rivali

Importanti novità arrivano sul futuro di Cristiano Ronaldo nel prossimo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, Mendes starebbe lavorando per portare CR7 dagli acerrimi rivali di uno dei club del portoghese.

Calciomercato, Ronaldo firma per gli acerrimi rivali: Mendes sta trattando

Dopo la rescissione contrattuale con il Manchester United Cristiano Ronaldo è alla ricerca di una nuova esperienza, molto probabilmente l’ultima della sua vittoriosa ed incredibile carriera. Nel corso delle ultime settimane diversi club si sono detti interessati a CR7, ma a quanto pare le intenzioni di Mendes sono diverse rispetto a quelle ipotizzate.

Secondo le ultime indiscrezioni il potente procuratore lusitano starebbe cercando di far firmare Ronaldo con una delle società più importanti e forti d’Europa, nonché storico rivale di uno dei club per i quali CR7 ha giocato e scritto la storia. Un epilogo del genere per la carriera del portoghese avrebbe del clamoroso, ma quanto pare non sarebbe poi una cosa così impossibile.

Secondo Veronica Brunati, infatti, Mendes starebbe provando a convincere Cristiano Ronaldo a firmare per ilm Barcellona nel prossimo calciomercato.

Futuro Ronaldo: Mendes vuole il Barcellona

Il futuro di Cristiano Ronaldo nel prossimo calciomercato è l’epicentro delle notizie dei principali quotidiani sportivi europei e mondiali. Secondo fonti vicine al mondo azulgrana, nei negoziati per Ruben Neves Jorge Mendes avrebbe offerto al Barcellona anche Cristiano Ronaldo, che già in estate è sembrato essere vicino al ritorno in Spagna.

Dopo la rescissione con il Manchester United il portoghese è ora libero ed in grado di firmare con chi vuole. Chelsea, Real Madrid e Bayern Monaco starebbero sondando il terreno per CR7, anche se il Barcellona potrebbe essere clamorosamente il club in vantaggio per ingaggiare Cristiano Ronaldo nel prossimo calciomercato, visto che Mendes spinge per chiudere l’affare con i blaugrana per aprire poi interessanti scenari di mercato con altri dei suoi assistiti con il club di Laporta.

Calciomercato Ronaldo: tra Barcellona ed Arabia

Ad oggi non è ancora arrivata alcuna conferma in merito ad una possibile trattativa tra il Barcellona e Mendes per Cristiano Ronaldo, cosa che invece sembra essere giunta per quando riguarda l’interessamento di un club arabo per CR7.

Stando infatti alle ultime notizie l’Al Nassr è pronto ad offrire a Cristiano Ronaldo un importante biennale per convincerlo a trasferirsi in Arabia Saudita nel prossimo calciomercato. Le opzioni sul tavolo di Mendes ci sono, ora spetta al portoghese scegliere il suo futuro subito dopo il Mondiale.

