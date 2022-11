Calcio, ecco cosa vedremo stasera in TV. Qui tutte le partite in diretta: la guida tv per scoprire dove vedere tutti i migliori eventi sportivi di giornata, e dei giorni scorsi. Scopriamo insieme come e dove seguire gli eventi sportivi che si disputeranno (anche in replica), assieme alla programmazione delle emittenti dedicate allo sport.

Le partite di oggi in TV sabato 26 novembre

Il calcio in Tv non si ferma mai, di seguito tutti i canali da Sky Sport a Sky Calcio e tanto altro con DAZN. Per i programmi non sportivi della serata, trovi il palinsesto su youmovies.it con anticipazioni e indiscrezioni sui personaggi della televisione italiana. Oggi come di consueto il grande calcio in tv non si ferma, ecco la proposta visibile in chiaro o a pagamento. NON UTILIZZARE lo streaming online (Rojadirecta, pratica vietata).

Calcio oggi in tv – sabato 26 novembre

11.00 Tunisia-Australia (Mondiali) – RAI 2

12.00 Levante-Siviglia (Liga Feminina) – DAZN

12.30 Shenzhen-Wuhan Three Town (Chinese Super League) – ONEFOOTBALL

13.00 Goa-Bengaluru (Campionato indiano) – ONEFOOTBALL

13.45 King’s Lynn Town-Stevenage (FA Cup) – DAZN

14.00 Polonia-Arabia Saudita (Mondiali) – RAI 2

14.30 Fiorenzuola-Alessandria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Montevarchi-Recanatese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Ancona-Torres (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Olbia-Cesena (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30 Juventus-Como (Serie A femminile) – JUVENTUS TV (visibile su DAZN) e TIMVISION

14.30 Parma-Inter (Serie A femminile) – INTER TV (visibile su DAZN) e TIMVISION

14.30 Fiorentina-Milan (Serie A femminile) – MILAN TV (visibile su DAZN), LA7 e TIMVISION

14.30 Roma-Pomigliano (Serie A femminile) – TIMVISION

14.30 Sampdoria-Sassuolo (Serie A femminile) – TIMVISION

15.00 Parma-Modena (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) ONEFOOTBALL e HELBIZ

15.00 Mohun Bagan-Hyderabad (Campionato indiano) – ONEFOOTBALL

16.00 Forest Green Rovers-Alvechurch (FA Cup) – DAZN

16.00 Cliftonville-Newry City, Dungannon Swift-Glenavon, Carrick Rangers-Ballymena, Portadown-Glentoran (Campionato nordirlandese) – ONEFOOTBALL

17.00 Francia-Danimarca (Mondiali) – RAI 1

17.30 Diretta Gol Serie C – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 252)

17.30 Fermana-Lucchese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Gubbio-San Donato Tavernelle (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Imolese-Pontedera (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Entella-Vis Pesaro (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Reggiana-Rimini (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

17.30 Siena-Carrarese (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 253)

18.00 Pisa-Ternana (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ

18.15 Real Madrid-Alhama (Liga Feminina) – DAZN

20.00 Argentina-Messico (Mondiali) – RAI 1

Calcio in diretta – Sportitalia

06:00 – Si Live 24

06:30 – Si Live 24

07:00 – Aspettando il weekend

08:00 – Otto In Punto (diretta)

08:30 – Otto In Punto

09:00 – Buongiorno Tancredi (diretta)

10:00 – Si Live 24 (diretta)

10:30 – Si Live 24

11:00 – SI Ciclismo

11:30 – Oh Fiorentina by Olybet.tv (diretta)

12:00 – Aspettando il weekend

13:00 – Si Live 24 (diretta)

14:00 – Si Live 24

15:00 – Serie B Live (diretta)

17:00 – Blab Live (diretta)

18:00 – Serie B Live (diretta)

20:00 – Si Live 24 (diretta)

20:30 – Si Live 24

21:00 – Review Campionato Argentino

22:00 – Speciale Serie B (diretta)

23:00 – Boxe

00:30 – TG Qatar (diretta)

01:00 – Speciale Serie B

02:00 – Si Live 24

02:30 – Si Live 24

03:00 – Si Live 24

03:30 – Si Live 24

04:00 – Si Live 24

04:30 – Si Live 24

05:00 – Si Live 24

05:30 – Si Live 24

La diretta di oggi – RAI SPORT

06:00 – SportAbilia

06:30 – Ciclocross

07:00 – Tg Sport NOTIZIARIO.

07:30 – Qatar 2022

10:30 – Orienteering

10:55 – Sci Di Fondo

12:20 – Corsa in Montagna

12:55 – Gli imperdibili

13:00 – Coppa Davis

15:45 – Sci Alpino

17:10 – Coppa Davis

18:45 – Sci Alpino

20:10 – Pallavolo

23:00 – Sci Alpino

00:30 – Ginnastica Artistica

02:30 – Ciclismo su pista

05:45 – Orienteering