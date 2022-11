Calciomercato Serie A, colpo a sorpresa: è fatta per Suso

Nuovamente protagonista del calciomercato Serie A Suso. L’esterno spagnolo non è più a suo agio a Siviglia e a gennaio ha la grande occasione di tornare in Italia.

Calciomercato, le ultime sul futuro di Suso: c’è la Serie A

Nel calciomercato di gennaio 2023 Suso può tornare in Italia. C’è questa grande opzione per i club di Serie A che possono chiedere ai loro dirigenti di puntare l’ex Milan che è in rotta con il Siviglia. Il giocatore ha ancora tanto da dire e, sicuramente, nel campionato italiano ha la possibilità di esprimersi al meglio e di fare anche la differenza grazie alle sue doti tecniche.

Un’idea concreta, visto che Suso è finito sul mercato: il Siviglia, del neo allenatore Sampaoli, è pronto a cedere lui e Papu Gomez nella prossima sessione per finanziare altri colpi in entrate. Nelle ultime ore è emersa una notizia che riguarda proprio il giocatore spagnolo che può tornare in Serie A nella prossima sessione. Attualmente il Siviglia non ha posto veti ed è pronto a trattare per l’addio dell’esterno che è nel mirino di alcuni club italiani e non solo.

Alla fine sarà decisiva la volontà del giocatore che dovrà fare una scelta importante per la sua carriera. Ecco in Italia dove può andare Suso nel prossimo mercato.

Calciomercato: Suso in Italia, tre opzioni

Suso non rientra nei piani del Siviglia dopo l’arrivo in panchina di Jorge Sampaoli. C’è una possibilità concreto per diversi club di Serie A di prendere il giocatore nella prossima sessione invernale di calciomercato.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’addio da Siviglia nel prossimo calciomercato di Suso è certo. Fiorentina, Roma e Atalanta possono pensare a lui per rinforzare l’attacco. Al momento, però, secondo quanto rivelato dal portale spagnolo fichajes.net, c’è l’Almeria in pole per prenderlo.

Calciomercato, niente Serie A: è fatta per Suso all’Almeria

Secondo quanto rivelato dal Mundo Deportivo, nel prossimo calciomercato Suso dal Siviglia non andrà alla Roma, Atalanta o Fiorentina. E’ l’Almeria che ha fatto passi importanti per prenderlo a gennaio 2023. Sono queste le indicazioni che arrivano dalla Spagna anche se, come si sa, le vie del mercato sono infinite.

