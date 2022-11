Calciomercato, Nico Williams in Serie A: accordo con una big

Importanti novità arrivano sul futuro di Nico Williams nel prossimo calciomercato, il giovane talento della Nazionale spagnola. Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante della Roja potrebbe presto firmare per una big di Serie A.

Calciomercato Serie A, colpo Nico Williams: le ultime

Dopo essere sbocciato ed esploso con la maglia dell’Athletic Bilbao, il giovanissimo attaccante della Spagna Nico Williams sembra possa sbarcare in Serie A nel prossimo calciomercato. Tanti sono i club in giro per l’Europa che monitorano il classe 2002, ma sembra che la big italiana sia riuscita in queste ore a passare in vantaggio rispetto a tutte le altre pretendenti.

L’Athletic Bilbao non ha però alcuna intenzioni di privarsi del suo gioiellino, ma il Mondiale in Qatar non fa altro che mettere ancora di più in bella mostra Williams che, complice anche l’interesse di alcuni dei migliori club europei, diventa sempre più desideroso di compiere un importante passo in avanti in carriera. Mantenere in squadra un giocatore scontento non giova né al club né al ragazzo stesso che, dunque, a gennaio potrebbe lasciare il club della sua infanzia. Tanti sono i club in lizza per aggiudicarselo, tra i quali, per l’appunto, anche una big di Serie A.

Secondo quanto riportato dal noto portale spagnolo As, anche la Juventus sarebbe infatti entrata in corsa per strappare all’Athletic Bilbao Nico Williams nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Juventus: Nico Williams per sostituire Di Maria

Il futuro di Angel Di Maria alla Juventus nel prossimo calciomercato è sempre più incerto. Secondo le ultime indiscrezioni El Fideo avrebbe addirittura chiesto alla società bianconera di tornare in Argentina a gennaio subito dopo il Mondiale, obbligando la Vecchia Signora a ricercarne un sostituto nel mercato.

Tanti sono i nomi presenti sulla lista del ds Cherubini ma, stando alle ultime notizie, la Juventus potrebbe sostituire Angel Di Maria con Nico Williams nel prossimo calciomercato. Il giovane spagnolo è infatti un pallino della società bianconera che, con al fianco Chiesa e Vlahovic, potrebbe allestire un tridente niente male in caso di buona riuscita delle operazioni.

Il nodo dell’operazione sta tutta nella valutazione che l’Athletic fa di Williams: secondo dati Transfermarkt il cartellino del classe 2002 dovrebbe valere all’incirca 25 milioni di euro, ma i Leones non lasceranno partire il loro gioiellino per meno di 50.

Juventus: anche una big inglese segue Nico Williams

Oltre al problema valutazione, il club bianconero deve fare i conti anche con un altro ostacolo nell’operazione per il giovane talento spagnolo. Stando a fichajes.net, infatti, la Juventus dovrà superare la concorrenza del Liverpool per riuscire ad assicurarsi Nico Williams nel prossimo calciomercato.

