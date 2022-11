Juventus, colpo “Mondiale”: accordo a cifre record, firma a gennaio

La rivoluzione di calciomercato per la Juventus è già iniziata. Chi arriverà a Torino a gennaio? Allegri è pronto ad accogliere alla Continassa volti nuovi dopo il Mondiale La dirigenza ha lavorato sodo al colpo strepitoso e sta chiudendo in queste ore.

Calciomercato Juventus, colpo “Mondiale”: firma a gennaio

I continui e importanti infortuni nella rosa, costringono la Juventus a guardarsi intorno sul calciomercato. Anche dal Mondiale continuano ad arrivare notizie poco confortanti sulle condizioni dei bianconeri e la società ha deciso di iniziare a muovere passi importanti. Allegri si è lamentato della completezza della rosa messa a disposizione nella prima parte di stagione e sta aspettando i rinforzi di gennaio.

La dirigenza della Juventus ha deciso di migliorare la rosa dopo il Mondiale. Arrivabene e Cherubini pensano al calciomercato e ai possibili nuovi innesti. Per la Juve sarà molto importante anche liberarsi di esuberi e di ingaggi pesanti. La rosa oggi sembra già completa e in ripresa, nonostante i risultati del primo periodo non sposino tale tesi, ma Allegri aspetta il ritorno in campo dei calciatori più esperti per poter iniziare a competere “sul serio” con le altre big-ì.

Secondo le ultime notizie, la Juventus si sta guardando intorno in Serie A per piazzare il colpo di calciomercato. A gennaio Allegri vuole dei calciatoeri nuovi, si stanno valutando diversi profili e dopo il Mondiale in Qatar si chiuderà per i primi colpi.

Calciomercato Juventus, obiettivo Maehle: le ultime

La Juventus sta studiando il colpo Joakim Maehle dall’Atalanta. L’esterno danese è impegnato con la sua Nazionale al Mondiale in Qatar in questo momento e si sta mettendo in mostra con prestazioni importanti. Sa giocare a destra e a sinistra, è ancora molto giovane e ha ampi margini di crescita.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Maehle è l’obiettivo numero uno del calciomercato della Juventus. Il difensore dell’Atalanta è uno degli epurati in casa nerazzurra. Non sta rendendo felice Gian Piero Gasperini che è pronto a dirgli addio in caso di offerte importanti. La Juventus vuole chiudere il colpo il prima possibile per migliorare la rosa.

Maehle alla Juventus si può chiudere nel mercato di gennaio, subito dopo il Mondiale. Tra qualche ora sarà impegnato nella sfida decisiva tra Francia e Danimarca e proprio contro i campioni francesi potrebbe convincere definitivamente i bianconeri a puntare su di lui.

Maehle alla Juventus: le cifre dell’affare

La Juventus è a caccia di esterni e sta puntando Joakim Maehle dell’Atalanta per il calciomercato di gennaio. I bianconeri cercano occasioni low cost, ma la Dea chiede almeno 15 milioni per cedere il danese per fare plusvalenza rispetto alle cifre spese per il suo acquisto dal Genk. Difficile un’ipotesi di prestito, che sia secco o in diritto di riscatto, perché il club orobico intende cedere a titolo definitivo o in prestito con obbligo.

