Inter, Marotta beffa tutti: colpo italiano a 40 milioni

I risultati di inizio stagione non hanno soddisfatto società, tecnico e tifoseria. A gennaio le cose possono cambiare per l’Inter che sul calciomercato sta cercano nomi nuovi che possono fare la differenza. I nerazzurri vogliono migliorare la rosa e renderla più competitiva.

Calciomercato Inter, colpo italiano: le ultime

Il calciomercato di gennaio sarà una nuova occasione per migliorare la rosa dell’Inter. Il Mondiale in Qatar potrebbe portare i nerazzurri a valutare calciatori di grandi qualità che non si stanno esprimendo ancora al meglio. Ci sono molti giocatori che si metteranno in mostra e altri che, invece, decideranno di cambiare aria per provare nuove esperienze.

In casa Inter c’è anche da tenere sotto controllo i possibili movimenti che avverranno nei vari top club. I nerazzurri di Inzaghi stanno stilando la lista dei colpi da mettere a disposizione a partire dalle prossime settimane. Sul mercato si può chiudere per un colpo importantissimo in vista delle prossime stagioni.

Beppe Marotta sta anticipando tutte le concorrenti per il colpo italiano sul calciomercato. Il direttore generale dell’Inter vuole far sì che la rosa diventi più competitiva e possa giocarsela fino alla fine sia in Serie A che in Champions League con le dirette avversarie.

Calciomercato Inter, colpo Scalvini dall’Atalanta

Il calciomercato dell’Inter si apre con un desiderio: via Giorgio Scalvini dell’Atalanta. Gian Piero Gasperini presto potrebbe dire addio anche al difensore classe 2003 nell’ambito “dell’epurazione” che sta vivendo la società negli ultimi tempi. Il giovanissimo difensore italiano si sta avviando verso una carriera molto importante e i nerazzurri di Milano potrebbero approfittarne per portarlo subito a San Siro.

L’Inter vuole prendere Giorgio Scalvini dall’Atalanta e provare a fargli ripercorrere la carriera di Alessandro Bastoni. Sarà complesso trattenere i migliori, visto quanto di buonon stanno facendo e per questo la società sta iniziando a costruire il futuro con nomi importanti.

Sulle tracce di Giorgio Scalvini non c’è solo l’Inter, anzi. Il Manchester City di Pep Guardiola sta tentando un corteggiamento lungo e lento per poi provare a sferrare l’assalto decisivo al giovanissimo difensore italiano. I prossimi mesi saranno decisivi per il suo futuro, in un senso o nell’altro.

Inter, Scalvini in vendita a 40 milioni

Giorgio Scalvini è l’obiettivo numero uno per la difesa dell’Inter. Nonostante nomi altisonanti che fanno impazzire la tifoseria, il sostituto di Milan Skriniar in caso di addio potrebbe essere proprio l’atalantino. Con Gian Piero Gasperini sta mettendo in mostra qualità invidiabili ai 2003 in giro per l’Europa e Beppe Marotta vuole provare a chiudere il colpo.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Scalvini è in vendita ma l’Atalanta non lo lascerà partire per meno di 40 milioni. Cifre spropositate ma inevitabili da chiedere per un giovane campione.

